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Станции "Рижская" и "Смоленская" полностью закроют для замены эскалаторов
13 января 2017 г. | Время публикации 17:43 | Последние изменения 18:34
Рубрики: Метрополитен  
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Станции "Рижская" Калужско-Рижской линии и "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроют в этом году для пассажиров ради замены устаревших эскалаторов. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника Московского метрополитена Роман Цуканов, не уточнив сроков проведения работ.

Ремонт эскалаторов без закрытия станций пройдет на "Новослободской", куда можно будет попасть через "Менделеевскую", и в южном вестибюле "Спортивной". Ранее также планировалось закрыть на ремонт каскад эскалаторов между станциями "Киевская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, но, по словам Цуканова, в этом году работы не начнутся, передает РИАМО.

Кроме того, на этот год намечено десять технологических окон – вдвое меньше, чем в прошлом году. Причем только два из них затронут центральные участки - на Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях. Остальные восемь пройдут между Кольцевой линией и станциями Московского центрального кольца, сказал Цуканов ТАСС. Сроки уточняются. "И мы будем снижать постепенно это количество [окон], потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок", – сказал на пресс-конференции начальник подземки Дмитрий Пегов, которого цитирует агентство "Москва".

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