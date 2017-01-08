Станции "Рижская" и "Смоленская" полностью закроют для замены эскалаторов Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Ремонт эскалаторов без закрытия станций пройдет на "Новослободской", куда можно будет попасть через "Менделеевскую", и в южном вестибюле "Спортивной". Ранее также планировалось закрыть на ремонт



Кроме того, на этот год намечено десять технологических окон – вдвое меньше, чем в прошлом году. Причем только два из них затронут центральные участки - на Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях. Остальные восемь пройдут между Кольцевой линией и станциями Московского центрального кольца, сказал Цуканов ТАСС. Сроки уточняются. "И мы будем снижать постепенно это количество [окон], потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок", – сказал на пресс-конференции начальник подземки Дмитрий Пегов, которого цитирует



Станции "Рижская" Калужско-Рижской линии и "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро закроют в этом году для пассажиров ради замены устаревших эскалаторов. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника Московского метрополитена Роман Цуканов, не уточнив сроков проведения работ.Ремонт эскалаторов без закрытия станций пройдет на "Новослободской", куда можно будет попасть через "Менделеевскую", и в южном вестибюле "Спортивной". Ранее также планировалось закрыть на ремонт каскад эскалаторов между станциями "Киевская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, но, по словам Цуканова, в этом году работы не начнутся, передает РИАМО Кроме того, на этот год намечено десять технологических окон – вдвое меньше, чем в прошлом году. Причем только два из них затронут центральные участки - на Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях. Остальные восемь пройдут между Кольцевой линией и станциями Московского центрального кольца, сказал Цуканов ТАСС. Сроки уточняются. "И мы будем снижать постепенно это количество [окон], потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок", – сказал на пресс-конференции начальник подземки Дмитрий Пегов, которого цитирует агентство "Москва"



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 января 2016 г. Каскад эскалаторов на "Киевской" закроется летом для замены

Каскад эскалаторов на станции метро "Киевская", ведущих от Киевского вокзала к Арбатско-Покровской и Кольцевой линиям метро, планируют закрыть летом для замены. Каскад был установлен в 1953-1954 годах.

