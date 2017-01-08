Неотложка и скорая помощь в Москве станут доступны по единому телефону Рубрики: Городская инфраструктура

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"Сегодня жители этих двух округов независимо от того, какая помощь им требуется – неотложка или скорая помощь – набирают единый номер нашей диспетчерской, и диспетчеры при необходимости передают вызовы в окружные отделения неотложной помощи", – рассказал Плавунов. Это не только облегчает пациентам вызов врача, но и дает возможность более жестко следить за выполнением вызова в установленные нормативы.



"Сегодня норматив прибытия к пациенту для неотложки – два часа. Мы планируем немного более жесткие параметры мониторинга для того, чтобы неотложка этот норматив не превышала, и повысилась эффективность ее работы", – сказал Плавунов. Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся



Московская станция скорой помощи имени А.С. Пучкова готовится к работе в формате Единого диспетчерского центра. С 15 февраля вызвать неотложку или скорую помощь в столице можно будет по единому телефону 103. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил глава станции Николай Плавунов. Пилотный проект был запущен в сентябре в Северо-Западном и Зеленоградском округах столицы."Сегодня жители этих двух округов независимо от того, какая помощь им требуется – неотложка или скорая помощь – набирают единый номер нашей диспетчерской, и диспетчеры при необходимости передают вызовы в окружные отделения неотложной помощи", – рассказал Плавунов. Это не только облегчает пациентам вызов врача, но и дает возможность более жестко следить за выполнением вызова в установленные нормативы."Сегодня норматив прибытия к пациенту для неотложки – два часа. Мы планируем немного более жесткие параметры мониторинга для того, чтобы неотложка этот норматив не превышала, и повысилась эффективность ее работы", – сказал Плавунов. Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся психиатрические отделения неотложной помощи для пациентов, состояние которых ухудшилось, но госпитализации можно избежать.



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Проект тестируется в Восточном и Центральном округах. Бригады выезжают к пациентам, у которых ухудшилось состояние, но экстренная помощь и госпитализация не требуются. На очереди Северный и Северо-Западный округа.

