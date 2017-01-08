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Неотложка и скорая помощь в Москве станут доступны по единому телефону
13 января 2017 г. | Время публикации 19:47
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Московская станция скорой помощи имени А.С. Пучкова готовится к работе в формате Единого диспетчерского центра. С 15 февраля вызвать неотложку или скорую помощь в столице можно будет по единому телефону 103. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил глава станции Николай Плавунов. Пилотный проект был запущен в сентябре в Северо-Западном и Зеленоградском округах столицы.

"Сегодня жители этих двух округов независимо от того, какая помощь им требуется – неотложка или скорая помощь – набирают единый номер нашей диспетчерской, и диспетчеры при необходимости передают вызовы в окружные отделения неотложной помощи", – рассказал Плавунов. Это не только облегчает пациентам вызов врача, но и дает возможность более жестко следить за выполнением вызова в установленные нормативы.

"Сегодня норматив прибытия к пациенту для неотложки – два часа. Мы планируем немного более жесткие параметры мониторинга для того, чтобы неотложка этот норматив не превышала, и повысилась эффективность ее работы", – сказал Плавунов. Ранее сообщалось, что в этом году в Москве появятся психиатрические отделения неотложной помощи для пациентов, состояние которых ухудшилось, но госпитализации можно избежать.

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