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Более 10 ВИЧ-инфицированных детей изъяли из приемной семьи
13 января 2017 г. | Время публикации 11:49 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Более десяти детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, речь идет о двенадцати или тринадцати детях, обстоятельства их ВИЧ-инфицирования выясняются.

Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", - сказал Бунимович.
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Пятница, 13 января 2017 г. // Последняя новость 12:25
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