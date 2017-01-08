Более 10 ВИЧ-инфицированных детей изъяли из приемной семьи Рубрики: Общество

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Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", - сказал Бунимович. Более десяти детей были изъяты в Москве из приемной семьи, они могут быть ВИЧ-инфицированы, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. По данным источника, речь идет о двенадцати или тринадцати детях, обстоятельства их ВИЧ-инфицирования выясняются.Уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович уточнил, что ситуация находится на контроле департамента соцзащиты, аппаратов столичного омбудсмена и уполномоченного при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", - сказал Бунимович.



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