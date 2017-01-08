Доктора Лизу похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище

Похороны главы благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктора Лизы), погибшей при крушении самолета Ту-154 под Сочи, состоятся 16 января в 10.00 на Новодевичьем кладбище, сообщается на сайте
президентского Совета по правам человека.
Как стало известно ранее, погибшую опознали по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы самолета ТУ-154. 25 января состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, посвященной памяти Елизаветы Глинки. Как сообщается на сайте коллектива
, в программу войдут концерт Брамса для скрипки и виолончели с оркестром и его "Двойной концерт", а также музыка из балета Людвига ван Бетховена "Творения Прометея". Еще один концерт, посвященный памяти руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, погибшего в той же авиакатастрофе, пройдет 3 февраля: в программу концерта войдут Концерт N 1 для фортепиано с оркестром и Пятая симфония Чайковского.
Напомним, Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.