Доктора Лизу похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище

30 декабря 2016 г. Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище

Семья Елизаветы Глинки договорилась о захоронении ее останков на Новодевичьем кладбище, похороны пройдут по окончании генетической экспертизы. Кроме того, 2 февраля, на 40-й день катастрофы пройдет вечер памяти.