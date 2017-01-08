Минтранс: из объездной дороги МКАД превратилась в "дополнительную препону"

31 октября 2016 г. Вдоль МКАД снесут заброшенную недвижимость, базы и рынки

Всем объектам в плохом состоянии грозит снос в ходе комплексного развития территорий МКАД. Земельные участки под ними вовлекут в оборот. Недвижимость в хорошем состоянии, дающую налоги и рабочие места, обещают сохранить.