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Минтранс: из объездной дороги МКАД превратилась в "дополнительную препону"
13 января 2017 г. | Время публикации 15:42 | Последние изменения 17:30
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Борьба с пробками не приносит результата
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Global Look Press
Московская кольцевая автодорога утратила свою первоначальную объездную функцию и превратилась в одну из городских улиц, где постоянно бывают пробки, заявил "Известиям" глава Министерства транспорта России Максим Соколов, комментируя транспортную ситуацию в российской столице.

По его словам, из-за большого количества магазинов, торговых центров, логистических центров кольцевая дорога стала "дополнительной препоной" для движения транспорта, несмотря на предпринимаемые меры по регулированию трафика. Ранее сообщалось, что со следующего года начнут закрывать съезды с МКАД, построенные с нарушением градостроительных норм. Речь идет об аварийных съездах без разгонных полос, но точного перечня пока нет.

У владельцев торговых объектов рядом с этими съездами будет возможность построить эти полосы, дублеры или съезды с вылетных магистралей. Также планируется утвердить схему развития всей дороги: в целом реконструкция МКАД оценивается примерно в 200 миллиардов рублей. Заброшенные сараи, базы и рынки вдоль МКАД пойдут под снос, а занимаемые ими земельные участки вовлекут в оборот.

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