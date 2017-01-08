Единоросс попенял москвичам за недовольство парковками: "Извини, но у тебя машина за 15 миллионов"

Глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Андрей Метельский | moscow.er.ru
Глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Андрей Метельский считает, что москвичам не стоит возмущаться платными парковками, потому что они в большинстве своем голосовали на выборах за мэра Сергея Собянина, и теперь должны поддерживать решения его правительства. Так он ответил на вопрос ТАСС, жалуются ли горожане единороссам на расширение зоны платной парковки
.
По его мнению, раз жители столицы отдали голоса действующему мэру, "значит, наверное, нужно и поддерживать все те начинания и вещи, которые правительство в Москве предлагает и делает". "Правительство надо поддержать в этом вопросе, я считаю", – сказал он. По мнению Метельского, порядка в столице с введением платных парковок стало больше. "Да, кому-то не нравится [плата в размере] 100 или 200 рублей, но, извини, у тебя машина стоит 15 миллионов рублей", – сказал единоросс.
Отметим, что, судя по озвученной Метельским сумме, москвичи ездят исключительно на Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce и подобных люксовых автомобилях. В то же время депутат признал, что ситуация с парковками "может быть, где-то немного не так", и выразил уверенность, что власти будут это исправлять. В конце декабря более 30 тысяч жителей семи районов Москвы обратились в администрацию президента
, требуя отменить платную парковку за пределами Третьего транспортного кольца и пересмотреть решения по организации платной парковки в пределах ТТК.