Единоросс попенял москвичам за недовольство парковками: "Извини, но у тебя машина за 15 миллионов"

27 декабря 2016 г. Москвичи пожаловались на платные парковки в администрацию президента

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что многие парковки были введены там, где проблем со стоянкой никогда не было, но теперь появились. Кроме того, платные парковки в целом не учитывают интересов москвичей.