]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
января
pda
Поиск
Архив

Единоросс попенял москвичам за недовольство парковками: "Извини, но у тебя машина за 15 миллионов"
13 января 2017 г. | Время публикации 17:09 | Последние изменения 17:38
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Андрей Метельский | moscow.er.ru
Глава фракции "Единой России" в Мосгордуме Андрей Метельский считает, что москвичам не стоит возмущаться платными парковками, потому что они в большинстве своем голосовали на выборах за мэра Сергея Собянина, и теперь должны поддерживать решения его правительства. Так он ответил на вопрос ТАСС, жалуются ли горожане единороссам на расширение зоны платной парковки.

По его мнению, раз жители столицы отдали голоса действующему мэру, "значит, наверное, нужно и поддерживать все те начинания и вещи, которые правительство в Москве предлагает и делает". "Правительство надо поддержать в этом вопросе, я считаю", – сказал он. По мнению Метельского, порядка в столице с введением платных парковок стало больше. "Да, кому-то не нравится [плата в размере] 100 или 200 рублей, но, извини, у тебя машина стоит 15 миллионов рублей", – сказал единоросс.

Отметим, что, судя по озвученной Метельским сумме, москвичи ездят исключительно на Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce и подобных люксовых автомобилях. В то же время депутат признал, что ситуация с парковками "может быть, где-то немного не так", и выразил уверенность, что власти будут это исправлять. В конце декабря более 30 тысяч жителей семи районов Москвы обратились в администрацию президента, требуя отменить платную парковку за пределами Третьего транспортного кольца и пересмотреть решения по организации платной парковки в пределах ТТК.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи пожаловались на платные парковки в администрацию президента
27 декабря 2016 г.
Москвичи пожаловались на платные парковки в администрацию президента
Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что многие парковки были введены там, где проблем со стоянкой никогда не было, но теперь появились. Кроме того, платные парковки в целом не учитывают интересов москвичей.
22 декабря 2016 г.
23 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.01.2017   18:52
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 13 января 2017 г. // Последняя новость 18:25
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>