На украшение Москвы к Новому году из бюджета ушло почти 7 миллиардов рублей Экономика Рубрики: Праздники

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В частности, компания стала монополистом в обмотке деревьев светодиодными лентами, но дороже всего городу обошлись грядки светящихся цветов – в 1,7 миллиарда рублей. Более миллиарда рублей было потрачено на декорации в итальянском стиле на Манежной, Пушкинской, Театральной площадях, в Камергерском и Газетном переулках. Из них 825 миллионов достались компании "Эдлайн", основными владельцами которой являются худрук фестивалей "Круг света" и "Рождественский свет" Мария Черняк и бывший работник комплекса городского хозяйства мэрии Алексей Холинов.



За световые композиции в виде шаров, животных, танцующих людей и геометрических фигур отвечала компания "Все сам" – крупнейший производитель новых уличных киосков, ранее никогда не занимавшийся светотехническими работами. В общей сложности компания получила от мэрии более 780 миллионов рублей. Одной из самых дорогих фигур стали сани Деда Мороза у Триумфальной арки стоимостью 44,1 миллиона рублей.



Компания "Форум", ранее связанная с алкогольным бизнесом, занималась установкой световых



Одной из крупных статей новогодних расходов была установка на улицах искусственных елок. Стоимость эксплуатации 62 конструкций выросла по сравнению с 2015 годом до 258,7 миллиона рублей, притом что елок в этом году поставили в полтора раза меньше. Большую часть объектов установили малоизвестные компании, занимавшейся благоустройством центральных улиц, и другие бенефициары городского бюджета.



В этом году расходы московского бюджета на новогоднее оформление выросли более чем в десять раз – почти до 7 миллиардов рублей, говорится в исследовании "Медузы" . Крупнейшим подрядчиком, по данным издания, стали структуры холдинга "Ташир" миллиардера Самвела Карапетяна, активно сотрудничающие с мэрией – они заработали на контрактах 1,93 миллиарда рублей.В частности, компания стала монополистом в обмотке деревьев светодиодными лентами, но дороже всего городу обошлись грядки светящихся цветов – в 1,7 миллиарда рублей. Более миллиарда рублей было потрачено на декорации в итальянском стиле на Манежной, Пушкинской, Театральной площадях, в Камергерском и Газетном переулках. Из них 825 миллионов достались компании "Эдлайн", основными владельцами которой являются худрук фестивалей "Круг света" и "Рождественский свет" Мария Черняк и бывший работник комплекса городского хозяйства мэрии Алексей Холинов.За световые композиции в виде шаров, животных, танцующих людей и геометрических фигур отвечала компания "Все сам" – крупнейший производитель новых уличных киосков, ранее никогда не занимавшийся светотехническими работами. В общей сложности компания получила от мэрии более 780 миллионов рублей. Одной из самых дорогих фигур стали сани Деда Мороза у Триумфальной арки стоимостью 44,1 миллиона рублей.Компания "Форум", ранее связанная с алкогольным бизнесом, занималась установкой световых "фужеров с шампанским" на Тверской улице и созданием сказочного леса на Кузнецком мосту. За украшение фонарей город заплатил 143,4 миллиона рублей, а светодиодный лес обошелся примерно в 336 миллионов. Тендер на создание светового тоннеля на Тверском бульваре выиграла строительная компания "Промо-лэнд". Он обошелся сравнительно дешево: всего в 82,5 миллиона рублей, пишет "Медуза".Одной из крупных статей новогодних расходов была установка на улицах искусственных елок. Стоимость эксплуатации 62 конструкций выросла по сравнению с 2015 годом до 258,7 миллиона рублей, притом что елок в этом году поставили в полтора раза меньше. Большую часть объектов установили малоизвестные компании, занимавшейся благоустройством центральных улиц, и другие бенефициары городского бюджета.



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