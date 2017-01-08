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Автохамы проехались по пешеходной Никольской улице: ВИДЕО
13 января 2017 г. | Время публикации 12:25 | Последние изменения 12:37
Рубрики: Происшествия  
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Все самое новое Сс / www.youtube.com
В интернете появилось видео, на котором молодые люди едут по пешеходной улице недалеко от Красной площади. Как следует из видео, опубликованного на YouTube, автомобиль двигался по Никольской улице, причем молодые люди подгоняли прохожих, используя нецензурные выражения. Один из пешеходов на записи потряс кулаком в их сторону и отказывался уступать дорогу.

Одним из последних инцидентов такого рода стал заезд вишневого Hummer по заснеженным газонам возле МГУ. Водителя приговорили к 14 суткам ареста. В сентябре другая компания "мажоров" проехалась на внедорожнике Hummer по ступеням главного здания вуза на Воробьевых горах.

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Пятница, 13 января 2017 г. // Последняя новость 12:25
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