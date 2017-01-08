Автохамы проехались по пешеходной Никольской улице: ВИДЕО

1 января 2017 г. Дураки на дорогах: хроника громких автоскандалов года

Минувший год запомнился множеством дорожных скандалов с участием "золотой молодежи". Мажоры хвалятся в соцсетях и чувствуют себя звездами. Общественность бесится, полиция снова и снова выписывает штрафы.