Похитительница ребенка в Дедовске имитировала свою беременность

Стали известны новые подробности похищения ребенка из больницы в Дедовске, которое удалось раскрыть спустя два года
. Как выяснилось, похитительница выкрала ребенка, чтобы выдать его за своего: незадолго до похищения у нее случился выкидыш, который она скрыла от мужа. Об этом пишет "Московский комсомолец"
.
По словам похитительницы, она действительно лежала в том же роддоме, в котором появился на свет похищенный ею ребенок, но о своей беременности она всем врала. "У меня случился выкидыш. Но сказать об этом я никому не решилась", - заявила женщина, пояснив, что не хотела огорчать мужа. В мае 2014 года у нее заболел живот: попав в больницу, женщина продолжала уверять мужа, что лежит в родильном отделении.
Выписавшись без ребенка, которого она якобы родила 20 мая, женщина заявила, что у новорожденного инфекция, и он остался в больнице на искусственном вскармливании. Долго скрывать обман было невозможно, и женщина сперва решила покончить с собой. Приехав за якобы вылеченным ребенком, она вошла в детское отделение и выкрала ребенка, воспользовавшись отсутствием наблюдения. О том, что украденный ею малыш - "отказник", женщина не знала.
О ребенке, похищенном из больницы, муж женщины узнал в тот же день, однако о том, что украденный воспитывается в его семье, не догадывался. Мальчика назвали Егором в честь друга мужа, погибшего в Афганистане. По словам похитительницы, к визиту полицейских она была готова, так как не смогла сделать ребенку свидетельство о рождении. На ситуацию обратили внимание в ЛДПР, призвав остановить уголовное преследование в отношение женщины и оставить ребенка в семье, передает агентство "Москва"
.
Напомним, месячный младенец, от которого отказались родители, пропал 17 июня 2014 года. Сотрудники больницы рассказывали, что его унесла женщина, которая приходила каждый день, предлагая помощи. Так как в руках у нее каждый раз были свертки, она могла спрятать ребенка в одном из них. Мальчика объявили во всероссийский розыск
. В сентябре 2014 года сообщалось, что по подозрению в похищении задержаны бабушка ребенка
и ее сожитель, которые якобы признались, что хотели продать малыша. Его местонахождение тогда установить не удалось.