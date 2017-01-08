Похитительница ребенка в Дедовске имитировала свою беременность

11 января 2017 г. Похищенного два года назад из больницы мальчика, которого искали всем миром, нашли

Еще в 2014 году по подозрению в похищении задержали бабушку мальчика и ее сожителя. Женщина призналась, что хотела продать ребенка. Местонахождение младенца тогда установить не удалось. Сейчас ребенок у врачей.