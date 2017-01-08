Директора обслуживающей фирмы задержали после гибели трех человек в доме в Подольске

Генеральный директор фирмы, ответственной за техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов жилого дома в Подольске, где погибли три человека, задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается на сайте
ГСУ СК по Московской области. Ранее были задержаны инженер и мастер организации, им предъявлено обвинение по аналогичной статье.
Напомним, 10 января в двухэтажном доме в подмосковном Подольске погибли три человека, еще пятеро пострадали от отравления бытовым газом. СМИ предположили, что изначально речь шла о самоубийстве, однако выяснилось, что в доме с 1953 года не было ремонта, а во всех квартирах была забита вентиляция, за которой никто не следил. Аварийные службы, куда в праздники пожаловались на запах газа, заявили, что у жильцов массовая галлюцинация
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