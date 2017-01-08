Директора обслуживающей фирмы задержали после гибели трех человек в доме в Подольске

11 января 2017 г. Жалобы на запах газа в доме в Подольске, где погибли три человека, назвали "массовой галлюцинацией"

Жители дома в подмосковном Подольске утверждают, что катастрофа произошла из-за ветхости здания, где с 1953 года не проводился ремонт. А аварийщики в ответ на жалобы объяснили запах газа массовыми галлюцинациями.