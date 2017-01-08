Программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января

ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и окружающей среды продлила акцию по сбору и утилизации новогодних елок "Елочный круговорот 2017" до 19 января. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе департамента.
Напомним, собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. По просьбам москвичей
елки собирают на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес" и на других особо охраняемых территориях столицы, а также в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино. Адреса пунктов сбора указаны на сайте Мосприроды.