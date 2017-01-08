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Программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января
13 января 2017 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Общество  
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ГПБУ "Мосприрода" департамента природопользования и окружающей среды продлила акцию по сбору и утилизации новогодних елок "Елочный круговорот 2017" до 19 января. Об этом агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, собранные ели, сосны, пихты без елочной мишуры и украшений будут переработаны в щепу, а в дальнейшем станут основой растительного грунта. На мусорных полигонах, куда попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения, и органические вещества не вернутся в почву. По просьбам москвичей елки собирают на утилизацию в экоцентре "Битцевский лес" и на других особо охраняемых территориях столицы, а также в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино. Адреса пунктов сбора указаны на сайте Мосприроды.

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