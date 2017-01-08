Программу утилизации новогодних елок продлили до 19 января

11 января 2017 г. В столице открыли больше пунктов приема новогодних елок по просьбам москвичей

Акция будет проходить не только в экоцентре "Битцевский лес", но и на других особо охраняемых территориях. Адреса пунктов сбора указаны на сайте Мосприроды. Елки также принимают в Мытищах, Реутове, Химках и Фрязино.