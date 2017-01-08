В "Шереметьево" водителю выставили трехмиллионный счет за 45 минут парковки

Автомат на парковке в аэропорту "Шереметьево" выдал автовладельцу счет на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом автомобилист Андрей Виллевальдт сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
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По словам мужчины, он заехал на парковку на 45 минут, однако автомат посчитал, что это произошло еще в 2000 году и, таким образом, выписал счет за 17 лет. Высокая цена за право быть первым путешественником во времени", - пошутил Виллевальдт. По его словам, подобный же сбой произошел с ним 12 января: автомат показал ему время на восемь часов вперед, однако тогда эту проблему удалось решить.
В пресс-службе аэропорта заявили, что сбой произошел из-за "длительных неблагоприятных условий", сообщает агентство "Москва"
. Во избежание инцидентов оборудование на стоянках будет заменено на более современное, что же касается клиента, то за парковку он заплатил всего 200 рублей.
Подобный же случай произошел в мае прошлого года в аэропорту "Домодедово", когда москвич Радик Нургалеев оставил свой автомобиль на паркинге Р3, которым неоднократно пользовался раньше. Перед въездом он уточнил у сотрудника стоянки стоимость тарифа, на что тот подтвердил: цена не изменилась и составляет 750 рублей в сутки. Однако через три дня при выезде с парковки выяснилось, что суточный тариф был упразднен, а Нургалеев получил чек на 15,6 тысячи рублей
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На справедливое возмущение своего клиента в аэропорту тогда заявили, что вся информация была размещена как на сайте аэропорта, так и на информационных стендах на парковке. Нургалеев же на своей странице в Facebook уверял, что никакой специальной информации на стендах парковки не было. После шумихи в СМИ автомобилист получил подарочный сертификат
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