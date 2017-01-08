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В "Шереметьево" водителю выставили трехмиллионный счет за 45 минут парковки
13 января 2017 г. | Время публикации 13:32 | Последние изменения 15:40
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Автомат на парковке в аэропорту "Шереметьево" выдал автовладельцу счет на сумму более 3 миллионов рублей. Об этом автомобилист Андрей Виллевальдт сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мужчины, он заехал на парковку на 45 минут, однако автомат посчитал, что это произошло еще в 2000 году и, таким образом, выписал счет за 17 лет. Высокая цена за право быть первым путешественником во времени", - пошутил Виллевальдт. По его словам, подобный же сбой произошел с ним 12 января: автомат показал ему время на восемь часов вперед, однако тогда эту проблему удалось решить.

В пресс-службе аэропорта заявили, что сбой произошел из-за "длительных неблагоприятных условий", сообщает агентство "Москва". Во избежание инцидентов оборудование на стоянках будет заменено на более современное, что же касается клиента, то за парковку он заплатил всего 200 рублей.

Подобный же случай произошел в мае прошлого года в аэропорту "Домодедово", когда москвич Радик Нургалеев оставил свой автомобиль на паркинге Р3, которым неоднократно пользовался раньше. Перед въездом он уточнил у сотрудника стоянки стоимость тарифа, на что тот подтвердил: цена не изменилась и составляет 750 рублей в сутки. Однако через три дня при выезде с парковки выяснилось, что суточный тариф был упразднен, а Нургалеев получил чек на 15,6 тысячи рублей.

На справедливое возмущение своего клиента в аэропорту тогда заявили, что вся информация была размещена как на сайте аэропорта, так и на информационных стендах на парковке. Нургалеев же на своей странице в Facebook уверял, что никакой специальной информации на стендах парковки не было. После шумихи в СМИ автомобилист получил подарочный сертификат.

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