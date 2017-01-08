В выходные в столице будет снежно и тепло Рубрики: Погода

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В воскресенье, 15 января, пройдет мокрый снег. Ночью в Москве минус 3 – минус 1, по области от минус пяти до нуля градусов. Днем в Москве и Подмосковье до плюс 1. Порывистый ветер сохранится. Под Старый Новый год возможен сильный снегопад, предупреждает портал Температура в Москве продолжает повышаться под влиянием теплого воздуха со Средиземноморья. В ночь на субботу в столице минус 7 – минус 5 градусов, днем минус 3 – минус 1. Днем небольшой, местами умеренный снег. Порывы южного ветра временами будут достигать 12-17 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр.В воскресенье, 15 января, пройдет мокрый снег. Ночью в Москве минус 3 – минус 1, по области от минус пяти до нуля градусов. Днем в Москве и Подмосковье до плюс 1. Порывистый ветер сохранится. Под Старый Новый год возможен сильный снегопад, предупреждает портал "Метеоновости"



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