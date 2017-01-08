Двое редких белых тигрят родились в Большом цирке на проспекте Вернадского Рубрики: Животные

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Отмечается, что это уже десятое потомство тигрят в аттракционе заслуженных артистов России дрессировщиков Елены Федотовой и Сергея Нестерова. Они и принимали роды. Белый тигр – подвидом обитающего в Юго-Восточной Азии бенгальского тигра, редкое животное, внесенное в Красную книгу. Все живущие в неволе особи белого бенгальского тигра происходят от одного самца по кличке Мохан, которого в 1951 году нашли охотники северной Индии.



Последний белый тигр в природе был убит в 1958 году, и с тех пор вольные белые тигры считаются вымершими, хотя, возможно, еще сохранились рыжие тигры, являющиеся носителями гена белой окраски. На сегодняшний день белые тигры содержатся только в неволе. В



Два белых бенгальских тигренка родились в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского, сообщается на сайте цирка . Родители котят – пятилетняя тигрица Любаня, уже имеющая опыт воспитания детенышей, и шестилетний тигр Заир. "Сейчас мама с котятами чувствуют себя хорошо. Тигрица кормит малышей и не отпускает от себя ни на шаг", – рассказали в цирке.Отмечается, что это уже десятое потомство тигрят в аттракционе заслуженных артистов России дрессировщиков Елены Федотовой и Сергея Нестерова. Они и принимали роды. Белый тигр – подвидом обитающего в Юго-Восточной Азии бенгальского тигра, редкое животное, внесенное в Красную книгу. Все живущие в неволе особи белого бенгальского тигра происходят от одного самца по кличке Мохан, которого в 1951 году нашли охотники северной Индии.Последний белый тигр в природе был убит в 1958 году, и с тех пор вольные белые тигры считаются вымершими, хотя, возможно, еще сохранились рыжие тигры, являющиеся носителями гена белой окраски. На сегодняшний день белые тигры содержатся только в неволе. В Московском зоопарке живет тигрица Кали, которой в этом году исполнится 20 лет.



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