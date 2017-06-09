Холодная дождливая погода продержится в Москве всю рабочую неделю Рубрики: Погода

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Из-за дождя, грозы и ветра 13 и 14 июня объявлен желтый уровень опасности погоды: это значит, что погода потенциально опасна. Утром во вторник из-за непогоды было отменено и задержано более 20 рейсов в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово", сообщает



Погоду в Москве испортил активный циклон. По данным



В четверг сохранятся небольшие дожди. Ночью 8-10 градусов в Москве и 6-11 в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 12-14 в Москве и 11-16 в регионе. В пятницу местами пройдет небольшой дождь, ночью температура опустится до 7-9 градусов, по области будет 5-10. Днем не выше 15-17 градусов.



К выходным немного потеплеет, но на существенное улучшение погоды рассчитывать не стоит. В субботу, 17 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет 7-12 градусов ночью и 17-22 днем. В воскресенье, 18 июня, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью 8-13, днем воздух прогреется до 19-24. Прохладная дождливая погода вернулась в Москву после теплых выходных. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос", по-осеннему холодной и дождливой будет вся рабочая неделя. Во вторник, 13 июня, в столице выпадет до 10 процентов месячной нормы осадков, передает РИА "Новости" . Для июня в столичном регионе она составляет 75 миллиметров.Из-за дождя, грозы и ветра 13 и 14 июня объявлен желтый уровень опасности погоды: это значит, что погода потенциально опасна. Утром во вторник из-за непогоды было отменено и задержано более 20 рейсов в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово", сообщает РИАМО . В связи с дождем 365 бригад ГУП "Мосводосток" несут круглосуточное дежурство.Погоду в Москве испортил активный циклон. По данным Гидрометцентра , в среду, 14 июня, пройдут небольшие дожди, днем – местами умеренные, возможны грозы и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью в столице 10-12 градусов, по области 8-13. Днем до 18-20 и 16-21 соответственно. "Фобос" сообщает, что днем в среду в столице будет всего 12-17 градусов.В четверг сохранятся небольшие дожди. Ночью 8-10 градусов в Москве и 6-11 в Подмосковье. Днем столбик термометра покажет 12-14 в Москве и 11-16 в регионе. В пятницу местами пройдет небольшой дождь, ночью температура опустится до 7-9 градусов, по области будет 5-10. Днем не выше 15-17 градусов.К выходным немного потеплеет, но на существенное улучшение погоды рассчитывать не стоит. В субботу, 17 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет 7-12 градусов ночью и 17-22 днем. В воскресенье, 18 июня, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью 8-13, днем воздух прогреется до 19-24.



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