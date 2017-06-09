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Новая схема движения введена на пяти улицах севера и юго-востока Москвы
13 июня 2017 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:03
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Новая схема движения введена на пяти улицах в Юго-Восточном и Северном округах, в связи с чем автомобилистов просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Одностороннее движение организовано на Мячковском бульваре на участках дублера от Марьинского бульвара до улицы Перерва и от Марьинского бульвара до улицы Поречная, так как ширина проезжей части недостаточна для двустороннего движения и парковки. Кроме того, одностороннее движение вводится на улице 1-я Радиаторская от 2-го Войковского проезда до 4-го Войковского проезда, на улице 2-я Радиаторская от 4-го Войковского проезда до 2-го Войковского проезда, а также улице Левитана от улицы Панфилова до улицы Алабяна.

Также восстановлено двустороннее движение на улице Зорге от Хорошевского шоссе до улицы Алабяна, ранее закрытое из-за строительства транспортного тоннеля на пересечении улицы Народного Ополчения и улицы Берзарина. Напомним, строительство тоннеля сопровождалось многочисленными скандалами: столичные власти закрыли на полтора года движение по участку улицы Народного Ополчения, сделав несколько улиц односторонними. Ограничения, необходимые для строительства тоннеля, застали врасплох местных жителей, которые начали жаловаться на пробки прямо во дворах.
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