В парке "Зарядье" начали благоустраивать пешеходные зоны

В парке "Зарядье" началось благоустройство пешеходного пространства, которое свяжет между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Там появится инновационная система мощения, которая позволяет добиться визуального взаимодействия искусственного покрытия и растительности. Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой. Благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы", - рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов. Еще одним элементом мощения станут шестиугольные сиденья с подсветкой и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня
. Их планируют установить на центральных аллеях парка.
При создании парка планируется по максимуму отказаться от ограждений. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бортовых камней. Кроме того, парк будет работать круглосуточно: напомним, его предполагается открыть ко Дню города. На территории парка создадут характерные для России ландшафтные зоны
- лес, степь, заливные луга и северный ландшафт, которые спустятся от Варварки к Москве-реке. В ландшафтных зонах высадили более 600 деревьев, свыше восьми тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и ягод.
Кроме того, в парке появится ледяная пещера
. Искусственный "ледник" займёт площадь 220 квадратных метров и расположится в отдельном павильоне в северной части парка. Внутри пещеры устроят несколько тоннелей с арками и колоннами разной высоты. Все поверхности сооружения будут покрыты инеем и льдом, которые подсветят встроенными светодиодами.
Температура воздуха в ледяных тоннелях составит от минус пяти до минус 12 градусов: там будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики. Чтобы посетители не замёрзли, им станут выдавать "папанинскую" одежду - тёплые комбинезоны на застёжках, названные так в честь покорителя Арктики Ивана Папанина. Рядом с пещерой разместят большой медиаэкран, на котором в режиме нон-стоп начнут транслировать фильмы о природе льда.