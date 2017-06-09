В парке "Зарядье" начали благоустраивать пешеходные зоны

29 марта 2017 г. Лавочки-светильники и амфитеатр появятся в парке "Зарядье"

Летний амфитеатр впишется в природный ландшафт и будет спускаться с холма к сцене: места для зрителей сделают из дерева. По территории парка планируется расставить дизайнерские скамейки из природных материалов с подсветкой.