Столицу украсили к Кубку конфедераций

Накануне Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу-2018 в столице появились флаги с символикой ФИФА и фигуры талисмана - волка Забиваки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы
.
В преддверии Кубка конфедераций Москву украсили более 100 флагов с символикой ФИФА. Они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры волка Забиваки - талисмана обоих мероприятий. Волк из стеклопластика стоит на постаменте с надписью Zabivaka и держит футбольный мяч на голове: его статуи разместили на Манежной площади рядом с часами обратного отсчета до старта мундиаля, на улице Красная Пресня напротив входа в зоопарк, а также на Сокольнической площади и в парке Победы возле цветочных часов. Флаги с символикой ФИФА и фигуры волка будут украшать город до 4 июля.
На Крымской и Трубной площадях установлены флагштоки высотой 7,5 метров. Конструкции из трех флагов разной высоты можно увидеть вдоль Садового кольца. Кроме того, они появились на Триумфальной площади возле памятника Владимиру Маяковскому, а также на смотровой площадке на Воробьевых горах. Также столицу украсили 10 флаговых костров в восьми точках города, в том числе на Таганской, Серпуховской и Зубовской площадях. Флаговые конструкции появились и вблизи Белорусского, Курского и Киевского вокзалов, а также на площади трех вокзалов. На флагах с символикой турнира на русском и английском языках размещена надпись "Добро пожаловать в Москву", изображены достопримечательности - Большой театр и Спасская башня.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чемпионат мира по футболу в 2018 году привлечет в Москву от 500 до 700 тысяч туристов
, тогда как Кубок конфедераций - около 50-70 тысяч человек. По словам Собянина, гостиниц и хостелов к чемпионату мира вполне достаточно, а расходы на чемпионат мира по футболу не скажутся на столичном бюджете. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро. Возле станции метро также будут дежурить бригады врачей, которых специально к мероприятию обучат английскому языку
.
Организации фестиваля болельщиков на Кубке конфедераций в Москве не предполагается: главной площадкой, где можно посмотреть матчи, будет сам стадион "Спартак". А вот на чемпионате мира в Москве организуют фестиваль болельщиков ФИФА. Он расположится на площадке перед зданием МГУ на Воробьевых горах, и вместит порядка 42 тысяч человек. Болельщики и волонтеры смогут ездить на общественном транспорте бесплатно
на протяжении всего чемпионата.