Проект стоп-линий для байкеров откладывается на неопределенный срок Рубрики: Автотранспорт

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Напомним, на совещании в правительстве РФ, посвященном вопросам безопасности движения, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать ряд предложений, связанных с движением мотоциклистов. Одно из них касалось движения байкеров между рядами, для чего, в свою очередь, необходимо внести изменения в ПДД. В МВД идею назвали "нецелесообразной", ссылаясь на пункт 9.7 Правил дорожного движения: если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам. Аналогичная аргументация содержится и в заключении экспертного центра "Движение без опасности", а также в данных Минтранса. "Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв", - пояснила президент центра Наталья Агре.



В свою очередь, общественники полагают, что в поправках к ПДД нет острой необходимости: двух- и четырехколесные транспортные средства могут двигаться одновременно в ряду, и если никто не совершает опасных маневров, то аварии не происходит. Новая же редакция ПДД могла бы вызвать "путаницу и неразбериху", поскольку люди, сдающие на права, не повышают квалификацию и не интересуются изменениями в правилах. В то же время в столице по-прежнему рассматривается возможность применения



В федеральном правительстве решили отказаться от специальной нормы, разъясняющей правила движения мотоциклов между рядами. Поручение проработать необходимость изменений давал первый вице-премьер Игорь Шувалов, но опрошенные правительством ведомства и эксперты высказались против этой идеи. Изменения в правилах могли бы только еще больше запутать водителей и байкеров, считают представители мотосообщества. На них ссылается "Коммерсант" Напомним, на совещании в правительстве РФ, посвященном вопросам безопасности движения, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать ряд предложений, связанных с движением мотоциклистов. Одно из них касалось движения байкеров между рядами, для чего, в свою очередь, необходимо внести изменения в ПДД. В МВД идею назвали "нецелесообразной", ссылаясь на пункт 9.7 Правил дорожного движения: если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам. Аналогичная аргументация содержится и в заключении экспертного центра "Движение без опасности", а также в данных Минтранса. "Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв", - пояснила президент центра Наталья Агре.В свою очередь, общественники полагают, что в поправках к ПДД нет острой необходимости: двух- и четырехколесные транспортные средства могут двигаться одновременно в ряду, и если никто не совершает опасных маневров, то аварии не происходит. Новая же редакция ПДД могла бы вызвать "путаницу и неразбериху", поскольку люди, сдающие на права, не повышают квалификацию и не интересуются изменениями в правилах. В то же время в столице по-прежнему рассматривается возможность применения двойной стоп-линии , однако конкретное место под эксперимент до сих пор не выбрано. Вице-мэр Максим Ликсутов ранее заявлял, что для оценки результатов пилота (после его запуска) может потребоваться полтора-два месяца.



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