Власти Москвы обнародовали данные о неопределившихся кварирах в голосовании по реновации

9 июня 2017 г. Программа реновации жилья охватит еще 292 дома, которых сейчас нет в "сносном списке"

Жители этих домов проголосовали за включение в программу на общих собраниях собственников. Желающие сменить место проживания нашлись не только на окраинах столицы, но и в центре города.