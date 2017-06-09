Спикер Мосгордумы назвал законным голосование по программе реновации: "это не сделка и не отчуждение квартир"

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8 июня 2017 г. На собраниях собственников избивают противников реновации

Общие собрания собственников, объявленные приоритетной формой голосования по сносу, проходят со скандалами и рукоприкладством. Юристы настаивают, что результаты голосования в любом случае сомнительны с правовой точки зрения.

7 июня 2017 г. Мосгорсуд принял к рассмотрению один из семи исков против реновации

26 мая 2017 г. Москалькова признала, что голосование по реновации не должно было начинаться до принятия закона