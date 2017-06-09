Спикер Мосгордумы назвал законным голосование по программе реновации: "это не сделка и не отчуждение квартир"

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников назвал полностью законной процедуру голосования о включении домов в программу реновации в Москве, так как это всего лишь "выявление мнения москвичей". "Голосование не влечет за собой отчуждения квартир и перехода прав собственности. Голосование не сделка, поэтому оно лежит за пределами гражданско-правовых отношений", - сказал Шапошников на общественных слушаниях по вопросу защиты прав москвичей при реализации программы реновации в Москве.
Прямая видеотрансляция слушаний не ведется. Расшифровки выступлений участников публикуются на сайте Мосгордумы
, текстовая трансляция ведется в Twitter
городского парламента. На слушаниях присутствуют депутаты Мосгордумы, Госдумы, представители Общественной палаты (ОП) Москвы, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и жители домов, которые предполагается включить в программу.
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На слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с порядком формирования перечня домов, формой проведения голосования, правовыми основами самой программы реновации, конституционными правами собственников и площадками для нового жилья, говорится в анонсе мероприятия на сайте ОП Москвы
.
"Очень часто звучит вопрос о законности голосования в многофункциональных центрах госуслуг и на портале "Активный гражданин". Это всего лишь выяснение мнения москвичей о вхождении того или иного дома в программу реновации. Это не отчуждения имущества. Иного варианта выяснения мнения москвичей нет", – цитирует спикера Мосгордумы "Интерфакс"
.
Шапошников отметил, что при реализации первой программы сноса пятиэтажек мнение жителей "не учитывалось в принципе", это не было предусмотрено никакими нормативными актами. "В этот раз власти решили максимально учесть пожелания москвичей. И для этого было принято решение пойти на правовые новации", - сказал председатель Мосгордумы. По его словам, принятие городского постановления о выяснении мнения москвичей до принятия федерального закона
о реновации "не является нарушением".
Одна из статей законопроекта о реновации гласит, что "порядок голосования при формировании программы реновации, в том числе порядок учета голосов собственников и нанимателей, устанавливается нормативным правовым актом города Москвы", напомнил Шапошников. "Для того, чтобы провести голосование, никакого дополнительного законодательного регулирования не требуется. Начало опроса не нарушает ничьи права. Результаты опроса будут служить ориентиром для правительства Москвы при принятии программы реновации", - сказал спикер. Он также напомнил, что наибольший вес имеет решение собрания собственников помещений
. Если дом предоставил протокол собрания, то все голоса жителей, отданные на портале "Активный гражданин" и в МФЦ, не учитываются.