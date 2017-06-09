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СМИ сообщили о стрельбе возле банка в районе станции метро "Полянка"
13 июня 2017 г. | Время публикации 16:32 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция проверяет сообщения о стрельбе возле отделения банка в 1-м Казачьем переулке в центре Москвы. "От очевидцев поступила информация о стрельбе возле одного из коммерческих банков, стрелявшие якобы скрылись на автомобиле", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным источника "Интерфакса", перестрелка произошла в районе дома номер 7. Разыскиваются двое вооруженных мужчин, введен план "Перехват". Источник агентства "Москва" сообщил, что двое мужчин устроили перестрелку "недалеко от банка" и скрылись на автомобиле "Нива". Данные уточняются, официального подтверждения информации нет. Согласно интернет-картам Google и "Яндекс", в 1-м Казачьем переулке находится отделение "Юникредит Банка".
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Вторник, 13 июня 2017 г. // Последняя новость 16:32
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