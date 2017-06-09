СМИ сообщили о стрельбе возле банка в районе станции метро "Полянка"

Полиция проверяет сообщения о стрельбе возле отделения банка в 1-м Казачьем переулке в центре Москвы. "От очевидцев поступила информация о стрельбе возле одного из коммерческих банков, стрелявшие якобы скрылись на автомобиле", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По данным источника "Интерфакса"
, перестрелка произошла в районе дома номер 7. Разыскиваются двое вооруженных мужчин, введен план "Перехват". Источник агентства "Москва"
сообщил, что двое мужчин устроили перестрелку "недалеко от банка" и скрылись на автомобиле "Нива". Данные уточняются, официального подтверждения информации нет. Согласно интернет-картам Google и "Яндекс", в 1-м Казачьем переулке находится отделение "Юникредит Банка".