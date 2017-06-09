Противники сноса домов соберутся у Госдумы 14 июня перед третьим чтением законопроекта о реновации

13 июня 2017 г. Спустя сутки после протестного митинга на проспекте Сахарова москвичей объявили готовыми к реновации

В Мосгордуме прошли общественные слушания по вопросу защиты прав москвичей при реновации. По их итогам соавтор резонансного законопроекта Петр Толстой заявил, что "даже противники реновации признали, что повестка исчерпана".