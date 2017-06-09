Семнадцатилетнего москвича обязали выплатить 177 тысяч рублей долгов ЖКХ в чужой квартире Рубрики: Общество

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Как написала на своей страничке



"В банке ему сказали, что никакой ошибки тут нет: деньги списаны по судебному решению. <...> И нет, никого не смутил факт, что судили несовершеннолетнего ребенка, собственника какой-то 55-й квартиры, за неуплату коммунальных услуг, и собственником той квартиры он стал аж за 3 года до своего рождения", - написала москвичка.



Получив в МФЦ справку об отсутствии задолженности за ту квартиру, в которой он проживает, молодой человек выяснил, что, помимо нее, необходима справка о том, что он не является собственником 55-й квартиры. "Справка эта платная, 650 рублей стоит. Делается две недели. В-третьих, с этой справкой идете к приставам, объясняете ситуацию. Приставы должны отправить ваши судебные бумаги обратно в Бутырский суд, там их рассмотрят по новой, отменят судебное решение, дадут вам справку, и с этой справкой вы идете в Сбербанк, платите там 4 тысячи рублей госпошлины (я забыла за что), и вуаля, проблема решена, счет вам разблокируют", - отметила Раевская в своем посте.



В пресс-службе Бутырского суда подтвердили факт вынесения решения по иску отделения ГБУ "Жилищник" по району Отрадное. По словам представителя суда, иск был подан этой организацией весной 2016 года, а в мае 2017 года было вынесено решение, которое вступило в силу 3 августа 2016 года. Там добавили, что документы, которые были представлены суду, не дали ему оснований сомневаться в необоснованности претензий. "Нам поступают документы - на основании них мы и работаем", - заявили в суде, пояснив, что с учетом всех обстоятельств этого дела сроки его обжалования могут быть восстановлены, и он может подать жалобу. В отделении ГБУ "Жилищник" по району Отрадное комментариев предоставить не смогли.



Как пишет



Юристы утверждают, что в сложившейся ситуации необходимо прежде всего решить вопрос денег, собрав документы, указанные сотрудниками "Жилищника", и предоставить в компанию либо обжаловать первоначальное судебное решение и потребовать возмещения всех судебных расходов. Также имеет смысл обратиться напрямую с иском о возмещении морального вреда возмещения всех материальных затрат, которые пришлось понести из-за допущенной ошибки. С другой стороны, по их словам, вернуть деньги реально при условии, что управляющая компания в ближайшее время не обанкротится, а чиновники могут избежать наказания, заявив, что перепутали квартиры. Бутырский суд обязал несовершеннолетнего москвича оплатить долг в 177 тысяч рублей, накопившихся за время неоплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом долг был начислен за не принадлежащую москвичу жилплощадь и за несколько лет до его рождения. Чтобы отменить абсурдное постановление, семье все равно надо заплатить. Об этом пишет "Газета.Ru" Как написала на своей страничке в Facebook писатель и сценарист Лидия Раевская, более года назад ее 17-летнему на тот момент сыну Андрею пришло судебное письмо с требованием оплатить задолженность по коммунальным услугам в размере 177 тысяч рублей на основании того, что молодой человек якобы является собственником некоей квартиры в доме 9 на улице Бестужевых, начиная с 1993 года. В отделении "Жилищник" по району Отрадное признали ошибку и пообещали ее исправить, однако на днях с карты Сбербанка, принадлежащей молодому человеку, были списаны те же 177 тысяч рублей."В банке ему сказали, что никакой ошибки тут нет: деньги списаны по судебному решению. <...> И нет, никого не смутил факт, что судили несовершеннолетнего ребенка, собственника какой-то 55-й квартиры, за неуплату коммунальных услуг, и собственником той квартиры он стал аж за 3 года до своего рождения", - написала москвичка.Получив в МФЦ справку об отсутствии задолженности за ту квартиру, в которой он проживает, молодой человек выяснил, что, помимо нее, необходима справка о том, что он не является собственником 55-й квартиры. "Справка эта платная, 650 рублей стоит. Делается две недели. В-третьих, с этой справкой идете к приставам, объясняете ситуацию. Приставы должны отправить ваши судебные бумаги обратно в Бутырский суд, там их рассмотрят по новой, отменят судебное решение, дадут вам справку, и с этой справкой вы идете в Сбербанк, платите там 4 тысячи рублей госпошлины (я забыла за что), и вуаля, проблема решена, счет вам разблокируют", - отметила Раевская в своем посте.В пресс-службе Бутырского суда подтвердили факт вынесения решения по иску отделения ГБУ "Жилищник" по району Отрадное. По словам представителя суда, иск был подан этой организацией весной 2016 года, а в мае 2017 года было вынесено решение, которое вступило в силу 3 августа 2016 года. Там добавили, что документы, которые были представлены суду, не дали ему оснований сомневаться в необоснованности претензий. "Нам поступают документы - на основании них мы и работаем", - заявили в суде, пояснив, что с учетом всех обстоятельств этого дела сроки его обжалования могут быть восстановлены, и он может подать жалобу. В отделении ГБУ "Жилищник" по району Отрадное комментариев предоставить не смогли.Как пишет РИА "Новости" , в итоге семья выяснила, что собственником злополучной квартиры является некая Позднякова, но соседи утверждают, что фактически там никто не живет уже около семи лет. Пользователи Facebook тут же вспомнили подобные проблемы. Ярослав Трусов рассказал, что на его адрес приходили письма на имена разных людей с восточными фамилиями. Наталия Соло упомянула приятельницу, которая второй год оспаривает налог на квартиру, "собственником которой она не является, в доме, которого не существует".Юристы утверждают, что в сложившейся ситуации необходимо прежде всего решить вопрос денег, собрав документы, указанные сотрудниками "Жилищника", и предоставить в компанию либо обжаловать первоначальное судебное решение и потребовать возмещения всех судебных расходов. Также имеет смысл обратиться напрямую с иском о возмещении морального вреда возмещения всех материальных затрат, которые пришлось понести из-за допущенной ошибки. С другой стороны, по их словам, вернуть деньги реально при условии, что управляющая компания в ближайшее время не обанкротится, а чиновники могут избежать наказания, заявив, что перепутали квартиры.



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