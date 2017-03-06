В ходе рейда "Нетрезвый водитель" в Москве за ночь задержали почти 150 человек Рубрики: Автотранспорт

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"Из них 76 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны семь водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые в последствии будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ", - отметили в ГИБДД. Столичная Госавтоинспекция с 18:00 7 марта до 9:00 следующего дня проводила рейд "Нетрезвый водитель", в ходе которого были задержаны 149 человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ГИБДД считают, что подобные проверки поспособствуют повышению ответственности участников дорожного движения."Из них 76 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны семь водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые в последствии будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ", - отметили в ГИБДД.



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