В ходе рейда "Нетрезвый водитель" в Москве за ночь задержали почти 150 человек

Столичная Госавтоинспекция с 18:00 7 марта до 9:00 следующего дня проводила рейд "Нетрезвый водитель", в ходе которого были задержаны 149 человек, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ГИБДД считают, что подобные проверки поспособствуют повышению ответственности участников дорожного движения.
"Из них 76 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны семь водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, которые в последствии будут привлечены к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ", - отметили в ГИБДД.