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Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы почти в два раза превысила допустимые значения
13 марта 2017 г. | Время публикации 15:05
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
В ночь на понедельник станции мониторинга запустили превышение допустимой концентрации сероводорода в нескольких районах на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Мосэкомониторинг". Самые большие проблемы с загрязнением воздуха наблюдались в районе Люблино, где концентрация сероводорода превысила норму в 1,84 раза.

Кроме того, в ночные часы было зафиксировано превышение уровня сероводорода в Рязанском районе, а также в Капотне, где располагается скандально известный московский нефтеперерабатывающий завод. При этом глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в понедельник на заседании коллегии ведомства заявил, что экологическая ситуация в Капотне "существенно улучшилась".

Как напоминает агентство, выброс сероводорода в столице в начале января привел к возбуждению уголовного дела о загрязнении атмосферы. Прокуроры провели проверку в нескольких районов столицы. Сейчас дело расследуется дознавателями столичного управления МВД России, а ход расследования взят на контроль надзорным ведомством.

Между тем агентство "Москва" со ссылкой на Минэкологии Московской области передает, что в регионе объявлен первый уровень экологической опасности. Это связано с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. В связи с этим предприятиям Московской области указано сократить выбросы веществ, а жителям рекомендуется находиться в закрытых помещениях.
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