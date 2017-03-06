Концентрация сероводорода на юго-востоке Москвы почти в два раза превысила допустимые значения

В ночь на понедельник станции мониторинга запустили превышение допустимой концентрации сероводорода в нескольких районах на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на "Мосэкомониторинг". Самые большие проблемы с загрязнением воздуха наблюдались в районе Люблино, где концентрация сероводорода превысила норму в 1,84 раза.
Кроме того, в ночные часы было зафиксировано превышение уровня сероводорода в Рязанском районе, а также в Капотне, где располагается скандально известный московский нефтеперерабатывающий завод. При этом глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в понедельник на заседании коллегии ведомства заявил, что экологическая ситуация в Капотне "существенно улучшилась".
Как напоминает агентство, выброс сероводорода в столице в начале января привел к возбуждению уголовного дела о загрязнении атмосферы. Прокуроры провели проверку в нескольких районов столицы. Сейчас дело расследуется дознавателями столичного управления МВД России, а ход расследования взят на контроль надзорным ведомством.
Между тем агентство "Москва"
со ссылкой на Минэкологии Московской области передает, что в регионе объявлен первый уровень экологической опасности. Это связано с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе. В связи с этим предприятиям Московской области указано сократить выбросы веществ, а жителям рекомендуется находиться в закрытых помещениях.