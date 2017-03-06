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Законопроект о расселении пятиэтажек позволит властям принудительно выселять жильцов
13 марта 2017 г. | Время публикации 19:28 | Последние изменения 19:29
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Законопроект по регулированию вопросов сноса пятиэтажек, который на минувшей неделе был внесен на рассмотрение Госдумы, позволит городским властям принудительно переселять жителей и компании. О механизме расселения москвичей в понедельник рассказала газета "Ведомости".

По данным издания, начинаться все будет с решения властей о выводе из эксплуатации дома, попавшего в программу реновации. Затем со всеми собственниками и нанимателями квартир подписываются договоры о переходе права собственности на их имущество. Если владелец квартиры отказывается подписывать договор в течение 60 дней с момента направления предложения, то право собственности у него могут изъять в судебном порядке.

Как ожидается, законопроект о реновации жилищного фонда Москвы будет рассмотрен в ускоренном темпе и принят в ближайшее время. "Мы рассчитываем, что законопроект достаточно быстро пройдет первое чтение, затем над этим законом для подготовки ко второму чтению будет работать наш комитет по транспорту и строительству. Это позволит Москве принять соответствующие нормативные и подзаконные акты", - заявил депутат Госдумы Николая Гончар в ходе расширенного заседания "Единой России" в Мосгордуме (цитата по ТАСС).
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