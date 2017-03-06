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Ребенок обжегся, упав на горячий асфальт в центре Москвы
13 марта 2017 г. | Время публикации 08:34
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В Москве девочка на самокате упала на проезжую часть, где велась замена асфальта, и получила ожог кистей обеих рук. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального округа, инцидент произошел накануне: ремонт асфальта проводился напротив дома 6 на пересечении Мароновского и Якиманского переулков.

По факту инцидента проводится проверка. "В случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также нарушений правил установки ограждений виновные будут наказаны", - добавили в префектуре.
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