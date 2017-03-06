Ребенок обжегся, упав на горячий асфальт в центре Москвы

В Москве девочка на самокате упала на проезжую часть, где велась замена асфальта, и получила ожог кистей обеих рук. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе префектуры Центрального округа, инцидент произошел накануне: ремонт асфальта проводился напротив дома 6 на пересечении Мароновского и Якиманского переулков.
По факту инцидента проводится проверка. "В случае нарушений регламента и технических условий укладки асфальта, а также нарушений правил установки ограждений виновные будут наказаны", - добавили в префектуре.