Застройщики и банки назвали условия своего участия в программе сноса пятиэтажек Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Все опрошенные РБК застройщики с воодушевлением восприняли новость о запуске программы по сносу пятиэтажек, однако активно выдвигают встречные условия, на которых готовы принять участие в программе. Они просят "расширить территориальные критерии" для зон, предназначенных для переселения, а также упростить процедуру предоставления застройщикам земельных участков для строительства, отменив длительные аукционы. Кроме того, предлагается внести в законодательство поправки, позволяющие приравнивать здания, попадающие в программу реновации, к аварийному жилью. Наконец, под переселение стоит предоставлять не более 30% от площади нового жилого здания, а само переселение проводить по волновому графику.



Другие девелоперы отмечают, что полный цикл переселения, включая снос ветхого жилья и строительство нового, требует около трех лет. По их словам, проект станет интересен инвесторам, если столичные власти разработают градостроительную документацию, обеспечат объекты инженерной и социальной инфраструктурой и возьмут на себя взаимодействие с жителями на первоначальном этапе программы. С другой стороны, многие из них опасаются, что при реализации программы будет построено минимум в два раза больше существующего объема недвижимости, вызвав переизбыток и без того излишнего предложения новостроек. При этом потенциальные покупатели могут не захотеть селиться в домах, куда переехали бывшие жители хрущевок​.



Проблемы могут возникнуть и у заемщиков, которым для покупки квартир в пятиэтажных домах пришлось взять банковский кредит. Хотя сами банки кредитовали и кредитуют такое жилье не слишком охотно, на квартиры в пятиэтажках, подлежащих сносу по новой программе, приходится порядка 3% ипотечных кредитов на вторичном рынке жилья. Если же в программу попадут не только пятиэтажки, но и



Юристы отмечают, что при сносе кредитного жилья необходимо позаботиться о своевременном переоформлении залога, рекомендуя заемщикам изучить пункт об утрате предмета залога и условий, а также условия уведомления банка и страховой компании о предполагаемом сносе жилья и способе компенсации предмета залога. Если залог не будет переоформлен, банк будет вправе потребовать досрочного погашения кредита и обращения взыскания на имущество заемщика. Многие банки уже просят клиентов обращаться в банк сразу после получения уведомления о сносе зданий.



Сами представители банков утверждают, что программа сноса пятиэтажек заключает в себе риски и для них самих, поскольку потребует дополнительных расходов на резервы, связанные с утратой объекта залога в случае сноса дома. Уменьшению рисков, по их словам, могла бы помочь специальная госпрограмма выкупа предметов залога в сносимых домах, однако о такой программе власти ничего не сообщали. В итоге банки просто не будут рассматривать в качестве объектов кредитования жилье, потенциально попадающее под действие новой программы сноса.



Столичные застройщики поддержали программу по расселению хрущевок , однако просят власти упростить выделение земельных участков и взять на себя взаимодействие с жителями. В свою очередь, банки просят заемщиков, взявших такие квартиры в ипотеку, своевременно переоформить документы, сообщает РБК Все опрошенные РБК застройщики с воодушевлением восприняли новость о запуске программы по сносу пятиэтажек, однако активно выдвигают встречные условия, на которых готовы принять участие в программе. Они просят "расширить территориальные критерии" для зон, предназначенных для переселения, а также упростить процедуру предоставления застройщикам земельных участков для строительства, отменив длительные аукционы. Кроме того, предлагается внести в законодательство поправки, позволяющие приравнивать здания, попадающие в программу реновации, к аварийному жилью. Наконец, под переселение стоит предоставлять не более 30% от площади нового жилого здания, а само переселение проводить по волновому графику.Другие девелоперы отмечают, что полный цикл переселения, включая снос ветхого жилья и строительство нового, требует около трех лет. По их словам, проект станет интересен инвесторам, если столичные власти разработают градостроительную документацию, обеспечат объекты инженерной и социальной инфраструктурой и возьмут на себя взаимодействие с жителями на первоначальном этапе программы. С другой стороны, многие из них опасаются, что при реализации программы будет построено минимум в два раза больше существующего объема недвижимости, вызвав переизбыток и без того излишнего предложения новостроек. При этом потенциальные покупатели могут не захотеть селиться в домах, куда переехали бывшие жители хрущевок​.Проблемы могут возникнуть и у заемщиков, которым для покупки квартир в пятиэтажных домах пришлось взять банковский кредит. Хотя сами банки кредитовали и кредитуют такое жилье не слишком охотно, на квартиры в пятиэтажках, подлежащих сносу по новой программе, приходится порядка 3% ипотечных кредитов на вторичном рынке жилья. Если же в программу попадут не только пятиэтажки, но и панельные девятиэтажки , эта цифра также увеличится.Юристы отмечают, что при сносе кредитного жилья необходимо позаботиться о своевременном переоформлении залога, рекомендуя заемщикам изучить пункт об утрате предмета залога и условий, а также условия уведомления банка и страховой компании о предполагаемом сносе жилья и способе компенсации предмета залога. Если залог не будет переоформлен, банк будет вправе потребовать досрочного погашения кредита и обращения взыскания на имущество заемщика. Многие банки уже просят клиентов обращаться в банк сразу после получения уведомления о сносе зданий.Сами представители банков утверждают, что программа сноса пятиэтажек заключает в себе риски и для них самих, поскольку потребует дополнительных расходов на резервы, связанные с утратой объекта залога в случае сноса дома. Уменьшению рисков, по их словам, могла бы помочь специальная госпрограмма выкупа предметов залога в сносимых домах, однако о такой программе власти ничего не сообщали. В итоге банки просто не будут рассматривать в качестве объектов кредитования жилье, потенциально попадающее под действие новой программы сноса.



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