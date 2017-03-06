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В столице из-за аномального тепла начали закрывать катки с искусственным льдом
13 марта 2017 г. | Время публикации 16:17
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
С 13 марта в столице завершают работу катки с искусственным льдом, коих в городе насчитывается почти две сотни, сообщает агентство "Москва". Столь раннее закрытие катков объясняется устойчивыми положительными температурами, которые неожиданно пришли в московский регион уже в начале марта.

"Катки закрываются с сегодняшнего дня, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона", - рассказал в понедельник заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, площадки, на которых располагались катки, перейдут на летний режим эксплуатации. При этом в столице пока продолжают работу некоторые катки с естественным льдом.
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Понедельник, 13 марта 2017 г. // Последняя новость 18:24
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