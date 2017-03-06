В столичных школах организуют одну из крупнейших сетей беспроводного интернета

В Москве создадут одну из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений. До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а в 2018-м к Wi-Fi планируют подключить дополнительно 1125 зданий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии
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Как отметили в департаменте информационных технологий города Москвы, в 2016 году в рамках пилотного проекта в 69 школах появилось 2300 точек доступа к беспроводному интернету для проведения интерактивных уроков. В 2017-м в школах появится ещё 20,5 тысяч таких точек, а в 2018 году сеть будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах. В одном здании установят в среднем 32 точки, к каждой из которых одновременно может подключиться до 30 устройств.
Этот проект станет одной из крупнейших мировых сетей беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Чтобы получить доступ к сети, ученикам и учителям нужно будет ввести логины и пароли от электронного дневника (журнала). Все пользователи будут авторизованы, анонимная активность в сети исключена.
Сегодня Москва занимает второе место в мире по количеству точек доступа к Wi-Fi. Беспроводной интернет есть в общественном транспорте, на столичных улицах
, в городских парках, в студенческих общежитиях. А к лету беспроводной интернет появится в автомобилях каршеринга
.