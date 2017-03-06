В столичных школах организуют одну из крупнейших сетей беспроводного интернета

10 февраля 2017 г. Бесплатный Wi-Fi появится в машинах каршеринга к лету

Бесплатными точками доступа Wi-Fi будут оснащены все автомобили, сеть будет работать и рядом с машиной. Общественники отмечают, что услуга будет очень востребована у москвичей и поднимет спрос на каршеринг.