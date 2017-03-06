]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
марта
pda
Поиск
Архив

В столичных школах организуют одну из крупнейших сетей беспроводного интернета
13 марта 2017 г. | Время публикации 10:56 | Последние изменения 11:27
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
В Москве создадут одну из крупнейших в мире Wi-Fi-сетей для образовательных учреждений. До конца этого года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а в 2018-м к Wi-Fi планируют подключить дополнительно 1125 зданий. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Как отметили в департаменте информационных технологий города Москвы, в 2016 году в рамках пилотного проекта в 69 школах появилось 2300 точек доступа к беспроводному интернету для проведения интерактивных уроков. В 2017-м в школах появится ещё 20,5 тысяч таких точек, а в 2018 году сеть будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1840 школах. В одном здании установят в среднем 32 точки, к каждой из которых одновременно может подключиться до 30 устройств.

Этот проект станет одной из крупнейших мировых сетей беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Чтобы получить доступ к сети, ученикам и учителям нужно будет ввести логины и пароли от электронного дневника (журнала). Все пользователи будут авторизованы, анонимная активность в сети исключена.

Сегодня Москва занимает второе место в мире по количеству точек доступа к Wi-Fi. Беспроводной интернет есть в общественном транспорте, на столичных улицах, в городских парках, в студенческих общежитиях. А к лету беспроводной интернет появится в автомобилях каршеринга.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Бесплатный Wi-Fi появится в машинах каршеринга к лету
10 февраля 2017 г.
Бесплатный Wi-Fi появится в машинах каршеринга к лету
Бесплатными точками доступа Wi-Fi будут оснащены все автомобили, сеть будет работать и рядом с машиной. Общественники отмечают, что услуга будет очень востребована у москвичей и поднимет спрос на каршеринг.
31 января 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.03.2017   18:26
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 13 марта 2017 г. // Последняя новость 18:24
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>