]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
марта
pda
Поиск
Архив

Месячный караоке-марафон стартовал в парке "Сокольники"
13 марта 2017 г. | Время публикации 09:08
Рубрики: Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Международный караоке-марафон "Пой с миром в унисон" в парке "Сокольники" продлили почти на месяц — до 2 апреля. Гости парка смогут через приставку с мобильным приложением подобрать себе виртуального компаньона из любой точки России или мира и спеть любимую песню вместе с ним. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Караоке-машина установлена в шатре на Фонтанной площади парка. Каждый желающий сможет спеть любимую композицию бесплатно, выбрав ее из более чем 800 тысяч треков или задав тему у администратора.На экране появятся фотографии пользователей мобильного караоке-приложения из разных стран мира, готовых в режиме реального времени петь вместе с москвичами. Если пользователей, поющих ту же песню, в данный момент нет, приложение предложит исполнить композицию в унисон с теми, кто оставлял видеозапись своего выступления в памяти приложения.

Караоке в парке работает ежедневно с 14:00 до 20:00. Весь март посетители смогут петь просто для удовольствия, а 1 и 2 апреля их ждут конкурсы с наградами за лучшую песню на английском языке или лучший дуэт про любовь. Марафон прошел в парке 8 марта и очень понравился посетителям. За один день гости "Сокольников" успели спеть мировые хиты с англичанами, немцами и французами. По итогам эксперимента караоке-марафон решили продлить.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
8 марта в столице: выставки, мастер-классы, бесплатное кино и цветочный забег
8 марта 2017 г.
8 марта в столице: выставки, мастер-классы, бесплатное кино и цветочный забег
В учреждениях культуры пройдет более 100 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и игры, праздничные забеги, экскурсии, киномарафоны и выставки. Сюрпризы к празднику подготовили в парках и на общественном транспорте.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.03.2017   10:30
4
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 13 марта 2017 г. // Последняя новость 10:18
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>