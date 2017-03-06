Месячный караоке-марафон стартовал в парке "Сокольники"

Международный караоке-марафон "Пой с миром в унисон" в парке "Сокольники" продлили почти на месяц — до 2 апреля. Гости парка смогут через приставку с мобильным приложением подобрать себе виртуального компаньона из любой точки России или мира и спеть любимую песню вместе с ним. Об этом сообщается на сайте
столичной мэрии.
Караоке-машина установлена в шатре на Фонтанной площади парка. Каждый желающий сможет спеть любимую композицию бесплатно, выбрав ее из более чем 800 тысяч треков или задав тему у администратора.На экране появятся фотографии пользователей мобильного караоке-приложения из разных стран мира, готовых в режиме реального времени петь вместе с москвичами. Если пользователей, поющих ту же песню, в данный момент нет, приложение предложит исполнить композицию в унисон с теми, кто оставлял видеозапись своего выступления в памяти приложения.
Караоке в парке работает ежедневно с 14:00 до 20:00. Весь март посетители смогут петь просто для удовольствия, а 1 и 2 апреля их ждут конкурсы с наградами за лучшую песню на английском языке или лучший дуэт про любовь. Марафон прошел в парке 8 марта
и очень понравился посетителям. За один день гости "Сокольников" успели спеть мировые хиты с англичанами, немцами и французами. По итогам эксперимента караоке-марафон решили продлить.