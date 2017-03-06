Месячный караоке-марафон стартовал в парке "Сокольники"

8 марта 2017 г. 8 марта в столице: выставки, мастер-классы, бесплатное кино и цветочный забег

В учреждениях культуры пройдет более 100 мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы и игры, праздничные забеги, экскурсии, киномарафоны и выставки. Сюрпризы к празднику подготовили в парках и на общественном транспорте.