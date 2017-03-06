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34-летнего москвича задержали за стрельбу из автомата возле стрип-клуба
13 марта 2017 г. | Время публикации 13:57
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у входа в стриптиз-клуб на юге столицы. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию обратился консьерж заведения "КлубNika", расположенного на улице Дербеневская, который сообщил о том, что у входа в здание неизвестный стреляет в воздух из автомата.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего москвича, у которого был изъят списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет "ТТ-СХ", а также холостой патрон калибра 5,45х39 миллиметров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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