34-летнего москвича задержали за стрельбу из автомата возле стрип-клуба

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у входа в стриптиз-клуб на юге столицы. Как сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах, в полицию обратился консьерж заведения "КлубNika", расположенного на улице Дербеневская, который сообщил о том, что у входа в здание неизвестный стреляет в воздух из автомата.
Сотрудники полиции задержали 34-летнего москвича, у которого был изъят списанный охолощенный автомат Калашникова и гражданский охолощенный пистолет "ТТ-СХ", а также холостой патрон калибра 5,45х39 миллиметров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.