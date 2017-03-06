"Ночь балета" прошла в столице на выходных

"Ночь балета" впервые прошла в московском метро в минувшую субботу. Как сообщается на сайте
столичной мэрии, перед показом спектакля выступили участники проекта "Музыка в метро". Посмотреть представление в режиме онлайн могли все желающие.
"Ночь балета" прошла в московской подземке в ночь на 12 марта: на платформе станции "Достоевская" показали балет "Кафе Идиот" по мотивам романа Фёдора Достоевского в исполнении артистов театра "Балет Москва". Зрителями стали более 150 человек, причём часть приглашений была разыграна в социальных сетях метрополитена. Там же шла прямая трансляция происходящего. Перед показом в вестибюле станции играла живая музыка, которую исполнили участники проекта "Музыка в метро".
"Ночь балета" продолжает цикл мероприятий, организованных в рамках культурно-образовательного проекта "Ночь в метро". В ноябре 2015 года на станции "Новослободская" прошла "Ночь йоги в метро": заняться йогой и увидеть национальные индийские танцы пришли более 100 человек
. В январе 2016 года на станции "Менделеевская" прошла шоу-лекция, посвящённая изобретателю Николе Тесле
. А в конце мая 2016 года на станции "Сретенский бульвар" зрители смогли увидеть выступления лучших российских иллюзионистов
и узнать об истории этого жанра в России.