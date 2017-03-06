]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
марта
pda
Поиск
Архив

"Ночь балета" прошла в столице на выходных
13 марта 2017 г. | Время публикации 13:23
Рубрики: Культура, Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
"Ночь балета" впервые прошла в московском метро в минувшую субботу. Как сообщается на сайте столичной мэрии, перед показом спектакля выступили участники проекта "Музыка в метро". Посмотреть представление в режиме онлайн могли все желающие.

"Ночь балета" прошла в московской подземке в ночь на 12 марта: на платформе станции "Достоевская" показали балет "Кафе Идиот" по мотивам романа Фёдора Достоевского в исполнении артистов театра "Балет Москва". Зрителями стали более 150 человек, причём часть приглашений была разыграна в социальных сетях метрополитена. Там же шла прямая трансляция происходящего. Перед показом в вестибюле станции играла живая музыка, которую исполнили участники проекта "Музыка в метро".

"Ночь балета" продолжает цикл мероприятий, организованных в рамках культурно-образовательного проекта "Ночь в метро". В ноябре 2015 года на станции "Новослободская" прошла "Ночь йоги в метро": заняться йогой и увидеть национальные индийские танцы пришли более 100 человек. В январе 2016 года на станции "Менделеевская" прошла шоу-лекция, посвящённая изобретателю Николе Тесле. А в конце мая 2016 года на станции "Сретенский бульвар" зрители смогли увидеть выступления лучших российских иллюзионистов и узнать об истории этого жанра в России.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Ночь иллюзий" состоится в московском метро
23 мая 2016 г.
"Ночь иллюзий" состоится в московском метро
"Ночь иллюзий" пройдет в ночь с 28 на 29 мая на станции метро "Сретенский бульвар": в представлении примут участие лучшие иллюзионисты страны. Это уже третья из культурно-образовательных программ на станциях подземки.
24 января 2016 г.
29 ноября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.03.2017   18:26
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 13 марта 2017 г. // Последняя новость 18:24
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>