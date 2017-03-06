"Ночь балета" прошла в столице на выходных

23 мая 2016 г. "Ночь иллюзий" состоится в московском метро

"Ночь иллюзий" пройдет в ночь с 28 на 29 мая на станции метро "Сретенский бульвар": в представлении примут участие лучшие иллюзионисты страны. Это уже третья из культурно-образовательных программ на станциях подземки.