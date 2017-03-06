Полиция ввела план "Перехват" после стрельбы в Савеловском районе

Столичная полиция разыскивает Ford Focus с подозреваемыми в стрельбе в Савеловском районе, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Северном административном округе введен план "Перехват", отметил собеседник агентства.
В пресс-службе городского управления МВД России рассказали, что ранее в полицию обратился гражданин, который сообщил о подозрительных хлопках, раздавшихся из автомобиля в районе дома номер 21 на улице Башиловская. Данная информация в настоящий момент проверяется.