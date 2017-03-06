Женщина умерла после пластической операции в столичной клинике Рубрики: Происшествия

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Агентство В Москве женщина скончалась после пластической операции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного управления СК Юлию Иванову. По ее словам, операция прошла 10 марта, однако на следующий день пациентка почувствовала ухудшение здоровья. Женщину поместили в реанимационное отделение, однако спасти ее не удалось. По факту произошедшего начата доследственная проверка.Агентство "Москва" передает, что инцидент случился в Институте пластической хирургии и косметологии. "Да, подтверждаем факт гибели нашей пациентки после подтяжки кожи лица и век", - заявили в отделе маркетинга института. При этом в клинике не ответили на вопрос, будет ли выплачена компенсация семье погибшей.



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