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В благоустроенном центре Москвы плитка "сошла" вместе со снегом
13 марта 2017 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 15:50
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Результат масштабных и дорогостоящих работ по благоустройству, проводившихся минувшим летом в центре Москвы, продержался лишь несколько месяцев. Уложенная на улицах гранитная плитка с наступлением весны расползлась, превратив пешеходные зоны в экстремальные трассы с ямами и буграми. Теперь, очевидно, властям придется выделить очередную крупную сумму из бюджета на переделку: такая практика уже стала для Москвы традиционной.

"Кое-кто обещал, что гранитная плитка будет лежать без ремонта долгие годы. Теперь мы видим цену обещаниям. Сейчас мэр Собянин обещает нам новое жилье, что будет стоять сто лет. Также, как он обещал, что платная парковка не будет вводиться в спальных районах. Не прошло и полгода, как вся плитка встала на ребро", - возмутилась на своей странице в Facebook президент агентства "Красная площадь" Елена Кавтарадзе-Тарасова.

Она отметила, что и сама плитка сделана из некачественного материала, который крошится и показывает себя непригодным к использованию на общественных пространствах. "Безопасная комфортная зона не получилась. Доброжелательная среда так и осталась лишь в мечтах горожан, в дутых рапортах чиновников и статьях продажных блогеров", - заключила автор публикации.



Похожая ситуация в ноябре наблюдалась на Покровке и Маросейке, которые "развалились" спустя менее чем за два года после реконструкции. Блогер Илья Варламов писал, что плитка треснула на всем протяжении улиц в тех местах, где есть выезды со дворов через тротуары. Прохожие спотыкались о ее выступы, а в дождь там скапливалась вода, забрызгивая одежду. Совсем выпавшую плитку власти заменяли уродливыми заплатками из асфальта, а где-то вставляли новые квадратики не совпадающие по цвету со старыми.
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