В благоустроенном центре Москвы плитка "сошла" вместе со снегом

10 июня 2016 г. На переделку благоустроенных в прошлом году улиц потратят еще 2,6 миллиарда

Отремонтированные столичные шоссе и улицы переделают, поскольку прошлогодний ремонт "не учитывал интересов" Департамента информационных технологий Москвы. Работы обойдутся в 2,6 миллиарда рублей.