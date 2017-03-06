Поезда дальнего следования могут начать останавливаться в дальних районах Москвы Рубрики: Общественный транспорт

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"Сегодня большинство пассажиров выбирает железнодорожный транспорт, потому что поезд прибывает в центр. Но есть пассажиры, которым в центр ехать не обязательно и они заинтересованы выйти заранее. Нужно просчитать, сколько таких пассажиров, и рассчитать предполагаемые траты на организацию остановочных пунктов. Над этим нужно работать, центр города действительно необходимо разгружать", – сказал Вотолевский.



Ранее такую меру предлагали Для пассажиров дальнего следования могут организовать раннюю высадку в отдаленных районах Москвы. Об этом в интервью M24.ru рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский. По его словам, такая мера поможет разгрузить центр города и железнодорожные вокзалы, а также сделает более комфортным прибытие тех пассажиров, которым нужно выйти на периферии."Сегодня большинство пассажиров выбирает железнодорожный транспорт, потому что поезд прибывает в центр. Но есть пассажиры, которым в центр ехать не обязательно и они заинтересованы выйти заранее. Нужно просчитать, сколько таких пассажиров, и рассчитать предполагаемые траты на организацию остановочных пунктов. Над этим нужно работать, центр города действительно необходимо разгружать", – сказал Вотолевский.Ранее такую меру предлагали в Москомархитектуре , чтобы снизить пассажиропоток, проходящий через центр. Также это будет полезно для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань. C другой стороны, замруководителя экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев отмечает, что сейчас пассажиры, прибывшие на поезде, могут добраться до нужного места при помощи как минимум двух линий метро, а пассажиропоток на поездах дальнего следования не влияет на загруженность транспорта в центре. А остановки на периферии потребуют корректировки графика движения электричек и увеличат время в пути.



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