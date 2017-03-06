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На московские высотки заселят соколов-сапсанов
13 марта 2017 г. | Время публикации 14:32
Рубрики: Животные  
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Global Look Press
В ближайшие три года на московские высотные здания переселят около шести семей соколов-сапсанов. Как сообщил портал мэра и правительства столицы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, птицы уже заселяют здания Московского государственного университета и Министерства иностранных дел.

"В этом году, помимо сталинских, планируем заселять другие высотки, потому что соколы-сапсаны очень неплохо уживаются в городской среде, у них есть кормовая база — это и голуби, и вороны, и воробьи. В этом смысле они являются своего рода санитарами города", — сказал Кульбачевский. Ранее сообщалось, что выращивание и выпуск птенцов сапсана призваны регулировать численность ворон и голубей.

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