На московские высотки заселят соколов-сапсанов

В ближайшие три года на московские высотные здания переселят около шести семей соколов-сапсанов. Как сообщил портал мэра и правительства столицы
руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, птицы уже заселяют здания Московского государственного университета и Министерства иностранных дел.
"В этом году, помимо сталинских, планируем заселять другие высотки, потому что соколы-сапсаны очень неплохо уживаются в городской среде, у них есть кормовая база — это и голуби, и вороны, и воробьи. В этом смысле они являются своего рода санитарами города", — сказал Кульбачевский. Ранее сообщалось, что выращивание и выпуск птенцов сапсана
призваны регулировать численность ворон и голубей.