На московские высотки заселят соколов-сапсанов

26 декабря 2016 г. Соколы-сапсаны помогут столице бороться с воронами

Птенцов вырастят до возраста 35-45 дней, выпустят на волю и помогут адаптироваться к естественным условиям. Это поможет регулировать численность пернатых птиц, в частности, ворон и голубей.