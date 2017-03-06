Собянин призвал москвичей высказаться о благоустройстве центральных улиц

31 января 2017 г. Собянина "убедительно" попросили расширить реконструкцию улиц ради туристов

Эксперты туристического бизнеса отмечают "яркие результаты" программы "Моя улица", а также рост количества туристов, прибывающих в столицу, и просят расширить программу. Сами москвичи от благоустройства отнюдь не в восторге.