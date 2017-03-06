Собянин призвал москвичей высказаться о благоустройстве центральных улиц

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам принять участие в голосовании по благоустройству центра города в рамках программы "Моя улица". Об этом мэр написал на своей странице в Twitter
.
"Есть несколько новых идей по программе #МояУлица. Хотим посоветоваться с вами. Заходите на @citizenmoscow", - говорится в сообщении. В проекте "Активный гражданин" предлагается голосовать по концепциям благоустройства улицы Тверская, площади Тверской Заставы, улиц Большая Лубянка, Каретный Ряд, Ленивка, Пречистенка, Пречистенской, Котельнической и Гончарной набережных, Болотной площади.
Ранее представители туристической индустрии попросили власти Москвы продолжить и расширить
городскую программу "Моя улица". Как сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, эксперты турбизнеса, особенно представляющие зарубежные страны, отмечают яркие результаты и итоги этой программы. Сами же москвичи от нее отнюдь не в восторге: по их словам, одни и те же работы по подпрограмме благоустройства регулярно переделываются
даже там, где в этом нет особенной необходимости.
Недавний фотоотчет
блогера Ильи Варламова с Покровки и Маросейки показал, что уложенная на этих улицах плитка развалилась и треснула, а выпавшую плитку заменяют заплатками из асфальта. Отремонтировать такую плитку уже нельзя, а значит придется укладывать заново.Кроме того, зимой на ней толстым слоем замерзает вода, а весной и летом плитку затапливает.