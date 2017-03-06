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Купальный сезон в столице может открыться раньше из-за аномального тепла
13 марта 2017 г. | Время публикации 12:05 | Последние изменения 12:53
Рубрики: Погода, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Из-за аномально теплого начала весны пляжный сезон в Москве может быть открыт уже в середине мая, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Его цитирует агентство "Москва".

"Давно уже не помню, чтобы март был такой теплый в нашем регионе, поэтому, может быть, мы откроем пляжный сезон раньше, возможно, 10 мая или 15 мая", - сказал Кульбачевский, уточнив, что качество воды в водоемах начнут проверять, "как только погода позволит".

Ранее синоптики сообщили, что март в нынешнем году может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По их словам, глобальное потепление привело к тому, что за период с 1880 по 2016 год средняя мартовская температура воздуха в Москве выросла более чем на пять градусов, а в последние дни в столице отмечается аномально теплая погода, характерная скорее для конца апреля.

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