Купальный сезон в столице может открыться раньше из-за аномального тепла

Из-за аномально теплого начала весны пляжный сезон в Москве может быть открыт уже в середине мая, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Его цитирует агентство "Москва"
.
"Давно уже не помню, чтобы март был такой теплый в нашем регионе, поэтому, может быть, мы откроем пляжный сезон раньше, возможно, 10 мая или 15 мая", - сказал Кульбачевский, уточнив, что качество воды в водоемах начнут проверять, "как только погода позволит".
Ранее синоптики сообщили, что март в нынешнем году может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По их словам, глобальное потепление привело к тому, что за период с 1880 по 2016 год средняя мартовская температура воздуха в Москве выросла более чем на пять градусов
, а в последние дни в столице отмечается аномально теплая погода
, характерная скорее для конца апреля.