Купальный сезон в столице может открыться раньше из-за аномального тепла

10 марта 2017 г. Аномально теплая погода ожидается в Москве в выходные

В предстоящие выходные температура в Москве будет соответствовать апрельским значениям. По данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться в районе 10-градусной отметки. При этом значительных осадков не ожидается.