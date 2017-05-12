Реновация аэродрома "Тушино" обойдется инвесторам более чем в 90 млрд рублей

Консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и китайским CIC), ближневосточных инвестиционных фондов и компании Виталия Мащицкого "ВИ Холдинг" инвестируют более 90 млрд рублей в проект развития территории бывшего аэродрома Тушино в Москве, сообщает "Интерфакс"
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Проект совокупной площадью более 1 млн кв. м будет включать строительство офисного парка класса А, жилой недвижимости, объектов спортивной инфраструктуры. Соглашение о реализации проекта подписано в субботу на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае, говорится в сообщении консорциума.
Якорным арендатором офисов в "Тушино" станет госкорпорация "Ростех". Жилая недвижимость будет рассчитана на 15 тыс. человек. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что практическая реализация проекта может начаться в 2018 году.