Женщина-водитель погибла в ДТП на Можайском шоссе в Подмосковье, врезавшись в дерево

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на 103 км Можайского шоссе утром в субботу, 13 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области телеканалу "360"
, женщина за рулем Volkswagen Touareg не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее авто врезалось в дерево.
Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии. Отмечается, что в ДТП также пострадал ребенок 2010 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.