Женщина-водитель погибла в ДТП на Можайском шоссе в Подмосковье, врезавшись в дерево Происшествия Рубрики: Автотранспорт

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Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии. Отмечается, что в ДТП также пострадал ребенок 2010 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на 103 км Можайского шоссе утром в субботу, 13 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области телеканалу "360" , женщина за рулем Volkswagen Touareg не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее авто врезалось в дерево.Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии. Отмечается, что в ДТП также пострадал ребенок 2010 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.



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