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Женщина-водитель погибла в ДТП на Можайском шоссе в Подмосковье, врезавшись в дерево
13 мая 2017 г. | Время публикации 10:45 | Последние изменения 10:57
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на 103 км Можайского шоссе утром в субботу, 13 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области телеканалу "360", женщина за рулем Volkswagen Touareg не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее авто врезалось в дерево.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии. Отмечается, что в ДТП также пострадал ребенок 2010 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
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Суббота, 13 мая 2017 г. // Последняя новость 18:25
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