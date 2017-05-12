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Уроженец Дагестана убил французского адвоката, продававшего квартиру в Москве
13 мая 2017 г. | Время публикации 17:01 | Последние изменения 17:18
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Гражданина Франции задушили в Москве во время продажи квартиры, подозреваемого задержали, сообщила РИА "Новости" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. В российских СМИ прошла информация, что убитым был проживающий во Франции адвокат Марк Соловей.

По версии следствия, в мае 2017 года гражданин Франции принял решение о продаже принадлежащей ему квартиры, расположенной по улице Строителей в Москве. После одной из встреч с предполагаемым покупателем мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

"После проведения комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая 2017 года проходила встреча в указанной квартире. Им оказался житель столицы 1984 года рождения", – рассказала Иванова.

В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что задушил потерпевшего во время встречи, после чего, желая скрыть следы преступления, переместил тело в сумке в лесополосу на территории Новой Москвы.

13 мая Гагаринский суд столицы санкционировал арест уроженца Дагестана, обвиняемого в убийстве французского адвоката. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Даньяла Мирзаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 июля", – сказал судья.

Как сообщает РИА "Новости", Даньял Мирзаев имеет высшее образование, работал в компании ООО "Сити проект" ведущим специалистом по технадзору, имеет двух детей, ранее судим. Сам подозреваемый не помнит, когда и по каким статьям привлекался к уголовной ответственности, но говорит, что наказание он отбывал "в психиатрической больнице". Следователь также отметил, что Мирзаев состоит на учете в психдиспансере.
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