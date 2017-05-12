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Ладожскую улицу к началу осени превратят в пешеходную зону
13 мая 2017 г. | Время публикации 14:45
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Ладожская улица станет пешеходной уже в сентябре этого года, а между ней и улицей Энгельса появится благоустроенный сквер, рассказал председатель Совета депутатов Басманного района Геннадий Аничкин. Небольшая улочка уже много лет является источником конфликтных ситуаций между автомобилистами и пешеходами, отмечает "Московский комсомолец".

"По Ладожской улице ежедневно проходят тысячи москвичей, – говорит Аничкин. – Она связывает выход из метро с крупным университетом МГТУ им. Баумана и районной поликлиникой. Несмотря на то, что этот участок дороги до Волховского переулка формально считается пешеходным, пока это не останавливает водителей от проезда и хаотичной парковки".

На территории пешеходной зоны планируется высадить европейские липы, сирень, японскую спирею и иргу Ламарка. Озелененные участки будут обустроены ночной светодиодной подсветкой. На территории сквера появится современная детская площадка из дерева, необычные арки и подвесные качели.

Кроме того, для удобства жителей планируется расширить тротуар соседней улицы Энгельса и придать рядом расположенному скверу некоторое сходство с немецким рынком, который располагался там в начале 20 века. Скорее всего, пишет издание, ко Дню города все работы по благоустройству будут закончены.
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