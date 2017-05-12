Власти Москвы ежегодно тратят около 300 млн рублей на соотечественников за рубежом

Из бюджета российской столицы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, член правительственной комиссии по делам соотечественников Сергей Черемин, на которого ссылается "Интерфакс"
.
"Москва ежегодно выделяет около 300 млн рублей на поддержку соотечественников. Этот бюджет никогда не подвергался секвестрованию", – сказал Черемин на встрече с россиянами в Германии, которая прошла в субботу в рамках Дней Москвы в Дюссельдорфе.
Чермин отметил, что, в отличие от других российских регионов, в Москве действует специальный закон о поддержке соотечественников за рубежом. "Наш департамент поддерживает отношения со 170 организациями соотечественников за рубежом, активно работает с 50 странами", – сообщил он.
Одним из основных видов поддержки соотечественников за рубежом, по словам министра столичного правительства, является оказание поддержки русского языка, русскоязычных школ, куда поставляется методическая и учебная литература, предоставляется оборудование, регулярно проводятся программы школьного и молодежного обмена.
Кроме того, правительство Москвы оказывает помощь ветеранам-соотечественникам, выделяет средства на культурные и спортивные программы, проводимые организациями соотечественников. Черемин также отметил, что Москва также поддерживает в надлежащем состоянии воинских захоронений за рубежом, за исключением тех, которыми занимается Министерство обороны РФ.
Он добавил, что одной из форм работы с соотечественниками является создание домов Москвы в различных городах мира, которые становятся своеобразными "посольствами" Москвы. Такие дома есть, например, в Риге, Ереване, Сухуми. Аналогичные дома Москвы планируется открыть в Вильнюсе, Ханое, Бишкеке.