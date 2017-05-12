Власти Москвы ежегодно тратят около 300 млн рублей на соотечественников за рубежом Рубрики: Общество

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"Москва ежегодно выделяет около 300 млн рублей на поддержку соотечественников. Этот бюджет никогда не подвергался секвестрованию", – сказал Черемин на встрече с россиянами в Германии, которая прошла в субботу в рамках Дней Москвы в Дюссельдорфе.



Чермин отметил, что, в отличие от других российских регионов, в Москве действует специальный закон о поддержке соотечественников за рубежом. "Наш департамент поддерживает отношения со 170 организациями соотечественников за рубежом, активно работает с 50 странами", – сообщил он.



Одним из основных видов поддержки соотечественников за рубежом, по словам министра столичного правительства, является оказание поддержки русского языка, русскоязычных школ, куда поставляется методическая и учебная литература, предоставляется оборудование, регулярно проводятся программы школьного и молодежного обмена.



Кроме того, правительство Москвы оказывает помощь ветеранам-соотечественникам, выделяет средства на культурные и спортивные программы, проводимые организациями соотечественников. Черемин также отметил, что Москва также поддерживает в надлежащем состоянии воинских захоронений за рубежом, за исключением тех, которыми занимается Министерство обороны РФ.



Он добавил, что одной из форм работы с соотечественниками является создание домов Москвы в различных городах мира, которые становятся своеобразными "посольствами" Москвы. Такие дома есть, например, в Риге, Ереване, Сухуми. Аналогичные дома Москвы планируется открыть в Вильнюсе, Ханое, Бишкеке. Из бюджета российской столицы ежегодно выделяется около 300 млн рублей в год на оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, член правительственной комиссии по делам соотечественников Сергей Черемин, на которого ссылается "Интерфакс" "Москва ежегодно выделяет около 300 млн рублей на поддержку соотечественников. Этот бюджет никогда не подвергался секвестрованию", – сказал Черемин на встрече с россиянами в Германии, которая прошла в субботу в рамках Дней Москвы в Дюссельдорфе.Чермин отметил, что, в отличие от других российских регионов, в Москве действует специальный закон о поддержке соотечественников за рубежом. "Наш департамент поддерживает отношения со 170 организациями соотечественников за рубежом, активно работает с 50 странами", – сообщил он.Одним из основных видов поддержки соотечественников за рубежом, по словам министра столичного правительства, является оказание поддержки русского языка, русскоязычных школ, куда поставляется методическая и учебная литература, предоставляется оборудование, регулярно проводятся программы школьного и молодежного обмена.Кроме того, правительство Москвы оказывает помощь ветеранам-соотечественникам, выделяет средства на культурные и спортивные программы, проводимые организациями соотечественников. Черемин также отметил, что Москва также поддерживает в надлежащем состоянии воинских захоронений за рубежом, за исключением тех, которыми занимается Министерство обороны РФ.Он добавил, что одной из форм работы с соотечественниками является создание домов Москвы в различных городах мира, которые становятся своеобразными "посольствами" Москвы. Такие дома есть, например, в Риге, Ереване, Сухуми. Аналогичные дома Москвы планируется открыть в Вильнюсе, Ханое, Бишкеке.



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