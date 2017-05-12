"Мои овации реновации": в Кузьминках прошел провластный митинг за снос ветхого жилья

В субботу, 13 мая, с 14:00 до 15:00 на юго-востоке Москвы проходил митинг в поддержку инициированной столичными властями программы реновации пятиэтажек: как предполагали организаторы мероприятия, оно должно было собрать до 5 тысяч человек в Кузьминках. Между тем, как сообщает РИАМО
, спустя час корреспондент агентства насчитал около 1 тысячи человек, пришедших выступить за снос ветхого жилья.
В акции приняли участие жители районов ЮВАО, в том числе Выхино, Капотни, Люблино. Люди вышли с плакатами: "Хрущевки под снос!", "Южнопортовый район за реновацию", "Улица 6-ая Кожуховская, дом #27, корпус 2", "Требуем включить в программу реновации! ".
Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы"
, по словам участников акции, они узнали о проведении митинга от знакомых, которые связаны с районными управами или с активистами, собирающими подписи в пользу сноса домов. Жители ветхих домов, пришедшие на акцию, рассказали, что поддерживают проект реновации, однако опасаются, что их переселят в другие районы.
Акция продлилась один час. Между тем стоит отметить, что на митинге собравшиеся не столько агитировали за снос пятиэтажек, сколько высказывали свои опасения по поводу программы. Жителей домов, подпадающих под реновацию, волновали места строительства и стоимость нового жилья, вопросы материальной компенсации и гарантий соблюдения гражданских прав москвичей. Развеивать опасения горожан были призваны представители муниципалитетов, управ округа, Общественной палаты и депутат Госдумы Петр Толстой.