Акция "На работу на велосипеде" продлится в Москве две недели Рубрики: Общество

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"Основная цель акции "На работу на велосипеде" – показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе", – говорится в сообщении.



19 мая, в основной день акции, в Москве откроется десять "энергетических точек", где все участники мероприятия смогут получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами. Как уточнил



Кроме того, 19 и 28 мая жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в пригородных электричках. Для этого при покупке билета в пригородной кассе нужно получить бесплатный провозной документ для прохода через турникет, сообщается на



Акция "На работу на велосипеде" в Москве продлится в этом году две недели – с 15 по 28 мая и завершится большим велопарадом. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия, проекта Let's bike it! . Участники смогут скидки и бонусы в кафе, ресторанах и магазинах, которые поддержат акцию, а также принять участие в конкурсах."Основная цель акции "На работу на велосипеде" – показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе", – говорится в сообщении.19 мая, в основной день акции, в Москве откроется десять "энергетических точек", где все участники мероприятия смогут получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами. Как уточнил агентству "Москва" куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов, "энергетические точки" вблизи станции метро "Трубная", под Крымским мостом, на Таганской и Белой площадях, на территории башни "Империя" в деловом центре "Москва-Сити", возле станций метро "Электрозаводская", "Дмитровская", "Сокол", около входа на Даниловский рынок, на площади Арбатские ворота около ресторана "Прага".Кроме того, 19 и 28 мая жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипед в пригородных электричках. Для этого при покупке билета в пригородной кассе нужно получить бесплатный провозной документ для прохода через турникет, сообщается на сайте ЦППК . 19 мая время бесплатного проката велосипедов в городской сети Velobike увеличится для зарегистрированных пользователей до 60 минут. Будут действовать и скидки на тарифы проката.



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