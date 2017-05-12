Мэр Москвы пообещал максимально защитить права горожан, чье жилье попадет под снос

Реновация "хрущевок" - актуальная тема, которую обсуждает сегодня все городское общество, заявил мэр Москвы Сергей Собянин накануне митинга против реновации
, который пройдет в столице завтра, 14 мая, в 14:00 на проспекте Сахарова.
Как сообщает "Интерфакс"
, на встрече с главами управ районов по актуальным вопросам реновации жилья в субботу, 13 мая, Собянин сообщил, что в федеральное и городское законодательство московскими властями будут внесены поправки
, которые должны "максимально юридически закрепить те гарантии прав граждан, которые необходимы для успешной реализации проекта".
Также мэр напомнил, что программа возникла по настойчивому, активному желанию самих граждан. "Ситуация невыдуманная. Речь идет о действительно предаварийном огромном жилищном фонде Москвы, который физически и морально устарел", - подчеркнул он.
Собянин отметил, что юридически закреплены такие гарантии граждан, как переселение в свой район проживания, предоставление равноценного жилья по рыночной стоимости при нежелании получить равнозначное жилье и другие. "Таким образом, убраны те замечания, опасения, которые высказывали эксперты", - заявил мэр.
По его словам, у москвичей-переселенцев должны быть также гарантии судебной защиты. "Они должны знать, что защищены законом", - пояснил он. Мэр пообещал, что власти Москвы при необходимости будут принимать оперативные меры для решения всех проблем, возникающих при реализации программы реновации.
Между тем, несмотря на все заверения столичных властей, московская программа реновации в своем нынешнем виде незаконна, противоречит Конституции страны и грозит огромным числом коллективных исков граждан в Верховный и Конституционный суды, а также в ЕСПЧ, уверен юрист Сергей Панченко. В своей статье для Forbes он отмечает
, что либо городские власти настолько некомпетентны, что не понимают "азбучных юридических истин", либо речь идет об очередной попытке решить вопрос "методом грубой административной силы".
В то же время эксперты и блогеры не только призывают обратить внимание, кто ратует за снос ветхого жилья, - подчас этим занимается "золотая молодежь"
, живущая в роскоши, - но и просят со скепсисом относиться к тем картинкам новостроек из рекламных буклетов строительных компаний, которые активно тиражирует московская мэрия
. Тем не менее противостоять власти довольно сложно, особенно когда она переходит к прямым угрозам. Так, на закрытом семинаре Общественной палаты Москвы под названием "Активисты за снос" прозвучало предложение "отрубить руки" всем
, кто агитирует против реновации столичного жилфонда.
С колоссальным давлением
в свой адрес столкнулись и организаторы митинга против реновации, который пройдет 14 мая на проспекте Сахарова в 14:00. Как сообщила одна из активисток, журналистка Екатерина Винокурова, мэрия заказала компромат на организаторов акции, между прочим согласованной самими властями. Компромат на себя уже нашла в интернете модератор группы "Москвичи против сноса (против закона о реновации)".