Организаторы митинга против реновации не откажутся от его повестки, несмотря "на потоки грязи и оскорблений"

Как и было заявлено, митинг против сноса пятиэтажек начнется 14 мая на проспекте Сахарова в 14:00, несмотря на оказываемое на его организаторов давление
. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
сообщила журналистка и один из организаторов митинга против реновации Екатерина Винокурова.
"Этот митинг посвящен заявленной теме. За последние несколько дней Сергей Собянин дал кучу противоречивых обещаний, кстати говоря, прямо противоречащих законопроекту, который был принят в Госдуме в первом чтении скоропалительно, который нарушает Конституцию. И доверие на данном этапе между мэрией и москвичами очень сильно разрушено. В том числе и потому что Сергей Семенович продолжает раздавать какие-то обещания вместо того, чтобы вступить в нормальный диалог с москвичами. Я не понимаю, что тут страшного, чего он боится, почему нельзя просто начать разговаривать с людьми".
– "Мои овации реновации": в Кузьминках прошел провластный митинг за снос ветхого жилья
Ранее мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" пообещал, что москвичи смогут получить деньги вместо новой квартиры в рамках программы реновации. Граждане, которых не устроит новое жилье, получат компенсацию, рассчитанную по рыночной стоимости старой квартиры.
Кроме того, Винокурова уточнила, что мэра Москвы не приглашали выступить на митинге. "Нет, мы их не приглашали, потому что они же ведут кампании за снос. Со стороны той же самой общественной палаты Москвы льются потоки грязи и оскорблений. Потому что атакуют постоянно тех, кто против сноса, боты, которые опять же поливают грязью. Но если Сергей Собянин хочет прийти на митинг против сноса Москвы, против этого законопроекта, как рядовой участник и обычный гражданин России, то по закону, он имеет такое право".Противники закона о "реновации" объяснили в видеоролике, почему идут на митинг 14 мая
Как ранее сообщала на своей странице в Facebook Винокурова, мэрия столицы заказала компромат
на организаторов митинга против реновации жилья в Москве 14 мая. "Причина – "Сергей Семенович переживает", – пишет она. Компромат на себя уже нашла в интернете модератор группы "Москвичи против сноса (против закона о реновации)" Кэри Гуггенбергер.
"Со мной связались люди, это пиарщики. Говорят, им поступил заказ от представителей мэрии на меня и других организаторов митинга 14 числа. Им сказано проверить все соцсети, все посты за все годы. Все фото, видео. Задача – найти компромат, чтобы был повод написать заявление хоть по 282 (статья 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – прим. ред.), хоть по чему", – пишет Винокурова.
В то же время как сообщалось ранее, из-за согласованного митинга против реновации в столице на участке проспекта Академика Сахарова 14 мая будет ограничено движение транспорта
. С 10:00 до 17:00 будет перекрыт участок проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади. Ограничения будут действовать на всех полосах по направлению в сторону Бульварного кольца.